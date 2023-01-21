На старой одесской улице на Молдаванке поселились Некто с монетами, птички и черт

Чего только порой не увидишь на одесских улицах! То такую птичью кормушку вывесят на дереве, что хочется изучать и изучать, то объявленьице некое изобразят, не сразу и поймешь, что имеется в виду, то арт-объект установят красочно-загадочный…

На старушке Молдаванке (улица Садиковская) набрели мы на сказочную мини-полянку, точнее, палисадник. А там поселились деревянные герои, очень (и не очень) одесские – какой-то бородатый человечек, на лесовичка похож, но только с якорем. Руки протянул, а в ладонях у него – монеты. Справа – ветка с птицами, слева – голубь, видно, что с характером, держится гордо, с другими пташками в общение не вступает.

Ну вот как мимо пройти?..

Пока я фотографировала эту уличную диковинку, сзади меня открылась дверь и раздался собачий лай. Пса тут же призвал «к порядку» его хозяин – пожилой одессит. Мне повезло: именно он и оказался автором этой своеобразной инсталляции. Зовут одессита Петр Глебов, ему 84 года.

– Вы скульптор? Художник?

– Нет, я строителем всю жизнь проработал. А это так, увлечение. Я вот раньше на этой же улице жил, только в другом номере. Всегда в свободное время из дерева любил вырезать. Только вот все, что вы снимаете, я не просто так здесь установил…

Как оказалось, на этой старой улице случилась проблема с канализационной трубой. Соседи все никак не могли нужную сумму на ремонт собрать.

– Вот тогда я и установил этого субъекта с протянутыми руками. Хохмы ради, конечно. Канализацию давно починили, а он все с протянутыми ладонями стоит…

– А кто это?

– А кто как хочет, так и называет. Просто Некто. Люди мимо проходят, обязательно останавливаются. Улыбаются. И если бы вы только знали, как мне это приятно. Стоят прохожие, изучают и улыбаются. Если я могу своими работами улыбку у человека вызвать, значит, не зря живу, правда?

Поговорили, с работами познакомилась, я собралась дальше идти. Но мой собеседник вдруг спросил:

– А вы уверены, что всех, кого я здесь вырезал из дерева, вы увидели, изучили и сфотографировали?

Ага, поняла: тут и своя мастерская загадка где-то есть. Пришлось еще одного героя поискать. Нашла. Чуть дальше: это был чертик. Забавный такой, зубастый, веселый.

– Этого персонажа далеко не все замечают. А зря. Кто увидит – тому удача, – подсказал мне его автор.

К фотоотчету прилагаю, конечно, и развеселого Черта.

На удачу!

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Мария Котова

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