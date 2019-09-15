Одесский сад камней: как жительница Молдаванки преобразила свой двор

Старая улица Раскидайловская, которая в советские времена почему-то именовалась именем Станиславского, раскинувшаяся, согласно названию, по обе стороны ул. Балковской, — это такой себе типичный район на Молдаванке. Впрочем, бывают ли у нас «типичные» районы?..

Одесситка Александра Дмитриевна, которая здесь живет, занята практически постоянно: она неустанно приводит в порядок… сад камней, который расположен прямо на улице. Настоящий оазис посреди асфальта, честное слово!

— Это же сад камней! Как в Японии! — восхищаюсь я, а моя собеседница, между тем, удивляется в ответ:

— Почему Япония? У нас море, а где море, там и камни. Кстати, все, что вы здесь видите, принесено с моря. За какими-то камнями даже ныряли специально, когда решили вот такой садик организовать.

Все тщательно поливается, лишняя зелень убирается, все необходимое высаживается. И, главное: полив: чтобы все это росло, а камни умывались, а то ведь вокруг — пыль и пыль. Смотришь — поражаешься: настоящее новое решение уличного дизайна.

— Но не все же каждый день гуляют по Дерибасовской, Тем, кто здесь живет, тоже ведь чем-то любоваться надо. У нас тут архитектурой не полюбуешься, так вот хоть этот зеленый кусочек с камнями пусть радость приносит.

Здесь все довольно строго и лаконично, а еще тщательно ухожено. Хочется и в самом деле созерцать, как выложены камни: то балансируя один на одном, то продуманными рядами. И все это утопает в зелени.

— Сюда наши окна выходят, дети дышат, да и мы тоже. Вот и задумалась я, когда внук родился: как он будет дышать, если мимо окон постоянно транспорт проезжает, а рядом парковка. Так родилась идея сделать этот газон, клумбу, такой вот мини-парк получился. Стала кустарники высаживать, потом бросила клич приносить камни. Все довольны в результате. Главное — ухаживать за всем этим, — рассказывает Александра Дмитриевна, не отрываясь от полива этой красивой территории.

Кстати, одесситка уверена, что такую красоту может создать каждый, было бы желание. И затрат немного, и глазу приятно. Главное — польза.