Незнакомая Одесса: Шахский дворец № 2, лестница-гигант и «староодесская легенда»

О том, где в Одессе находится Шахский дворец, знает каждый. Но в Одессе был еще один дворец, удивительно похожий на Шахский. Где находился? Там, где начиналась одесская лестница-гигант. Нет-нет, мы не о Потемкинской…

На бульваре Жванецкого сейчас ремонт-реконструкция. За металлическим ограждением «скрылся» и памятник конструктору авиационного автоматического оружия, доктору технических наук А.Э. Нудельману, и Выставочный зал Союза художников Украины.

Именно здесь — на перекрестке бульвара Жванецкого и Торговой — в конце XIX века одесский купец и член городской управы Константин Де-Азарта построил замок, который был разрушен во время Второй мировой.

Да, от замка (его именуют еще и дворцом) ничего не осталось. А вот лестница жива. Правда, гигантской, как она именуется на старых открытках, сегодня ее назвать очень трудно. Она ведет от бульвара на улицу Приморскую, состояние ее, мягко говоря, не ахти.

«В конце Торговой улицы, к морю, где ныне красуется великолепный замок де-Азарта, был некогда пустырь, заросший пыльною травою, окаймленный с одной стороны хлебными магазинами Сабанского, с другой — садом архиерейского дома, а с моря — крутым обрывом. Явился де-Азарт, облюбовал пустопорожнее место с видом на море, снес домик, построил на его месте великолепное палаццо, и похоронил под ним староодесскую легенду», — так пишет А.М. Дерибас в книге «Старая Одесса» об этом месте.

Разглядывая старые открытки, поневоле восхищаешься красотой этого замка, равно как и его внешним сходством с Шахским дворцом на ул. Гоголя.

А о какой же староодеской легенде идет речь?

Как рассказывает доктор филологических наук, профессор, заведующая кафедрой прикладной лингвистики Одесского национального университета им. И.Мечникова Наталья Кондратенко, именно на месте замка господина Де-Азарта стало появляться привидение проклятой матерю девушки, которая бросилась с обрыва вниз. Появляется привидение несчастной и по сей день, она хромает и «охотится» исключительно на молодых неженатых мужчин. Девушка в подвенечном платье появляется неожиданно, как бы из ниоткуда, и просит ей помочь — якобы она подвернула ногу. Отзывчивые смельчаки старались оказать ей помощь.

Пройдя несколько шагов, она вдруг просила вернуться обратно, чтоб забрать башмачок с подвернутой ноги. Молодой человек оборачивался назад, ища взглядом оставленный башмачок, а в мгновение, когда он поворачивался снова, призрак исчезал…

Так, вот, это привидение до сих «не исчезло», и вошло в список мистических адресов Одессы. Так что замок, который украшал это место, на самом деле не похоронил староодесскую легенду, а вот сам, увы, был разрушен.

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