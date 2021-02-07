Одесские художники стали стражами Дачи Маразли (фото)

Через неделю после митинга «Дача Маразли дает сдачи», который собрал большое количество одесситов, участники арт-группы «Искусство и дыхание» решила приобщиться к акции в защиту комплекса.

Несмотря на мороз и снег одесские художники собрались на пленэр у Дачи Маразли. Чем занимались? Запечатлевали исторические здания. «Мы все слышим и видим и не будем оставаться в стороне от происходящего», — завили художники, собравшись на «художню варту».

— Так люблю старинную одесскую архитектуру. Наш пленэр — это очередное напоминание всем, что историческое наследие нужно беречь, а не уничтожать и возводить на его месте новострои. Очень бы не хотелось, чтобы здания, которые сегодня мы изображаем в ходе пленэра, остались только на фотографиях и картинах художников. Но, сожалению, у меня есть несколько работ, где изображены старые одесские здания — настоящие чудеса архитектуры — которые уже исчезли с наших улиц, — говорит художник Елена Садковская.

Художник Татьяна Молодая говорит, что на сегодняшний пленэр ее привело только одно — запечатлеть ту неповторимую красоту в камне, которую нужно беречь.

Художник Мария Мостовчук заверяет:

— Будем сюда приходить ровно столько, сколько над этими зданиями нависает угроза их потери для города. Не защитим наследие — будем виноваты перед будущими поколениями. Как-то слишком угрожающе сегодня стало звучать понятие «благоустройство»…

Пока одесские художники запечатлевали «уходящую натуру», активисты продолжали собирать подписи одесситов под заявлениями в Минкульт Украины по сохранению комплекса.

Ранее «Одесская жизнь» сообщала, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины и Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) добились запрета на проведение строительных работ на территории памятника архитектуры, известного как «Дача Маразли».

Фото: Мария Котова