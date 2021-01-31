Дача Маразли дает сдачи: одесситы собрались на митинг в защиту исторического здания (фото)

«Дача Маразли дает сдачи!» — так назывался митинг, организованный одесскими общественниками в защиту комплекса зданий, именуемых «Дачей Маразли». Собственно, митинг состоялся на территории рядом с несчастным, но «живым» зданием на Лидерсовском бульваре, охранная табличка на котором гласит «Дача Маразли». Другие здания — за металлическим ограждением, кое-какие еле просматриваются.

И официальные заявления в Минкульт, и открытый микрофон

В ходе митинга одесситы массово подписывали заявления в Министерство культуры и информационной политики Украины по поводу того, что Одесса может потерять комплекс исторических зданий, и Минкульт обязан вмешаться.

Митинг собрал множество людей. К открытому микрофону выходили общественники, архитекторы, обычные одесситы. Многие пришли с плакатами в защиту «Дачи Маразли» и других исторических строений, с которыми город может распрощаться.

«Все происходящее с историческими зданиями города — это жесть! Скоро будем любоваться одними коробками!», — заявил один из одесситов, что вызвало бурные аплодисменты.

— Митинг по поводу «Дачи Маразли» — не первый. Но если первый был чисто информационным, то теперь мы собрали митинг так называемого «предупредительного характера». Вы сами видите, насколько неравнодушными оказались одесситы, людей собралось очень много. Нельзя терять наше наследие, его и так осталось немного. И власть должна реагировать на все происходящее. Может, новый состав Одесского горсовета все же от реагируют на происходящее?.. Нам придется обращаться в суды, ведь выданные в свое время разрешительные документы — это документы. Не сыграют они сегодня — сыграют завтра. Их надо отменять. И вполне возможно, что сегодняшний наш выход на митинг — не последний, — говорит одесский общественник, глава ОО «Сохраним Одессу сами» Юрий Никитин.

Одесситка Тамара Петербург уверена:

— Уничтожение исторических зданий города — это не просто произвол, это настоящее варварство и дебилизм. Что, мы по-прежнему живем по принципу «разрушим до основанья»?! Скользко, сыро, мерзко, но я приехала сюда, чтобы принять участие в этом митинге. Это все сохранять надо, беречь как зеницу ока, а не уничтожать!..

Архитектор Николай Чепелев тоже выступил на митинге:

— Если очень коротко, то мы наблюдаем то, чего быть не должно. Здесь собралось очень много людей, но при этом есть другие одесситы — те, кто даже понятия не имеют о происходящем. И потому я призываю вас всех не молчать, хотя бы рассказывать о происходящем. Если мы, конечно, хотим, чтобы Одесса сохраняла свое лицо. А ее лицо — это историческая застройка. И, увы, так уж складывается, что мы начинаем бить в колокола, когда рядом с историческим зданием вырастает очередной строительный забор.

Забор и правда вырос. И многие пытались в щелочку посмотреть, что же за ним.

А что компания-застройщик?

Между тем, представители компании-застройщика (ООО «Бульвар 1906») тоже пришли — со своими плакатами, которые вывесили на видном месте, и угощением митингующих чаем с бубликами.

Кроме того, они распространили свое официальное заявление по поводу ситуации с «Дачей Маразли». Это довольно большой документ (прилагаем его фото), где, в частности, сообщается, что (цитируем):

здания возле объекта «Дачи Маразли» приобретены компанией на вторичном рынке с соблюдением всех юридических норм;

проектом будущего строительства снос памятников архитектуры или каких-либо историко-архитектурных объектов не предусмотрен. Мы планируем снос небольших ветхих зданий советской постройки;

наша компания планирует реконструкцию всех исторически значимых объектов, находящихся на нашей территории и размещения в них объектов инфраструктуры, в том числе объектов культуры и искусства;

после завершения строительства территория будет благоустроена, заключены охранные договоры на зеленые насаждения, планируется дополнительная высадка деревьев;

в целом наша компания рассматривает планы по строительству 3-х зданий этажностью около 6 этажей на данной территории, строительству которых не мешают никакие памятники архитектуры или какие-то иные значимые здания;

после строительства территория будет открытой, и возможность обзора всех зданий будет обеспечена.

Ранее в Одессе прошел митинг против сноса дачи Маразли.

Активисты считают, что дачу Маразли планируют снести, поскольку на ее территории хотят построить новые многоквартирные дома.

Ранее «Одесская жизнь» писала, что территорию на Лидерсовском бульваре, 13 – напротив парка Шевченко – обнесли строительным забором.

Еще в 2018 году памятник архитектуры был исключен из соответствующего реестра и продан ООО «Бульвар 1906» за 455 тысяч гривен. А в сентябре этого года одесский ГАСК выдал разрешение на строительство «рекреационных объектов», при этом без каких-либо обязательств по сохранению здания.

Фото: Мария Котова