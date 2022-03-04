В Одессе создадут двухмесячный запас продовольствия для населения

В случае вероятной оккупации Одессы в городе должен быть создан запас продуктов питания для населения, которых должно хватить минимум на 2 месяца.
Такое решение приняла Одесская военная администрация. Выполнить решение по сбору и хранению двухмесячного запаса продовольствия поручено районным администрациям.
Также руководитель Одесской областной военной администрации Максим Марченко сообщил, что встретится с чиновниками, чтобы обсудить вопросы организации несения службы на блокпостах Одесской области.
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