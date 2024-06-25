Одесситы требуют от властей города тратить деньги на ВСУ: почему это важно

Об этом говорится в коллективном письме жителей города к одесским депутатам и руководству города. «Одесская Жизнь» публикует это обращение.

Инициатор обращения — Костенко Ирина Александровна. В понедельник, 13 мая указанное коллективное письмо было подано в Одесский городской совет и в течение 13-14 мая направлено в электронном виде через депутатский портал каждому из депутатов Одесского городского совета.

26 июня пройдет сессия городского совета и одесситы надеются, что депутаты рассмотрят их обращение и должным образом отреагируют.

Авторы письма приводят примеры, чего, в первую очередь, не хватает Вооруженным силам Украины — это дроны, пикапы, РЭБ. На все это родные, близкие и сами военные вынуждены организовывать сборы, в то время, как это оборудование может быть профинансировано из местного бюджета.

Одесситы даже нашли бюджетные средства, которые можно направить на это, вместо того, чтобы тратить на вещи, которые сейчас неначаси, когда под угрозой собственное существование нашего государства. Это миллиард гривен, что является свободным остатком бюджетных средств и более чем 100 миллионов гривен нераспределенных депутатских фондов.

Перераспределение средств, заложенных на неприоритетные расходы в условиях войны с российскими агрессорами — такие как благоустройство, ремонт асфальтового покрытия там, где оно может служить еще несколько лет. Здесь также можно высвободить около миллиарда гривен.

Увеличение расходов на Силы обороны Украины на первом месте сейчас потому, что только благодаря нашим защитникам Одесса может жить, работать, отдыхать и даже праздновать свободной, а не под рашистским игом.

Неравнодушные одесситы, волонтеры и родные военнослужащих ВСУ собираются также провести 26 июня, в среду, митинг в поддержку этих требований у здания Одесского городского совета. Начало в 10 часов утра.

Люди в очередной раз будут пытаться донести необходимость помощи военным до местных властей Одессы.

Далее приводим полный текст письма.

Коллективное обращение граждан

Руководствуясь статьей 40 Конституции Украины, статьями 1, 15, Закона Украины «Об обращениях граждан», считаем необходимым обратиться к Вам с целью решения неотложного вопроса — финансирования за счет городского бюджета боевых подразделений Сил обороны Украины.

Мы — родные военнослужащих, защищающих Украину от врага, а также родные погибших героев, волонтеры и неравнодушные Одесситы. Мы обращаемся к городской власти с требованием увеличения расходов на Силы обороны Украины, потому что только благодаря нашим защитникам Одесса может жить, работать, отдыхать и даже праздновать свободной, а не под рашистским игом.

На сессии городского совета 24.04.2024г. финансирование бюджетной программы «Безопасный город Одесса» снова было увеличено на 146 миллионов гривен, при том, что общая сумма направленных расходов составила 823 миллиона гривен, а еще 15 миллионов направлено на предоставление бюджетных ссуд субъектам хозяйствования. Таким образом, указанные бюджетные показатели свидетельствуют, что поддержка Сил обороны Украины не является сегодня приоритетом для власти города. Но при этом даже не все указанные средства направляются на помощь боевым подразделениям Сил обороны Украины прежде всего ВСУ. Именно в это время наши защитники отбивают врага в условиях тотальной нехватки обеспечения, особенно дронов, пикапов, РЭБов и других принадлежностей, на которые постоянно открывают сборы наши родные защитники. И сборы закрываются очень медленно, а иногда не закрываются, потому что уже нет тех, кто их открыл. Волонтеры и семьи военных не в состоянии закрыть сборы даже на десятки тысяч, а машины и все остальное стоит от сотен тысяч до миллионов гривен. Также увеличение зарплат военнослужащих соответственно на 70 тыс. грн и на 10 тыс. грн не обеспечено законом, а наши защитники до сих пор заправляют и ремонтируют машины за свой счет, и вынуждены покупать все от личного имущества до бронежилетов и средств поражения врага.

Но при этом почему-то в приоритете городской власти является финансирование таких небоевых подразделений, как Одесской областной ТЦКтаСП, которому дополнительно выделили еще 1,8 миллиона гривен, увеличив общий объем финансирования в этом году до почти 5,9 миллиона гривен, при этом средства выделяются, в том числе и на «оплату за изготовление отличий и другой продукции». Но такие расходы никак не приближают Победу над рашизмом. Также трудно назвать приоритетными расходы на обеспечение деятельности территориального управления БЭБ в Одесской области в сумме 2,1 миллиона гривен, или на обеспечение деятельности территориального управления Государственного бюро расследований в сумме 5,0 миллиона гривен. Тем более, что указанные учреждения в полном объеме содержатся за счет Государственного бюджета.

Городская власть имеет финансовую способность взять на себя закрытие многих военных потребностей: закупку дронов десятками тысяч, пикапов и багги не десятками, как сейчас, а сотнями штук и обеспечить расходы на собственное оборонное производство, за которым военные стоят в очереди и которые существуют только за счет волонтерских средств и донатов неравнодушных гражданских лиц.

Сколько средств Одесса может выделить для фронта

Анализ показателей бюджета города позволяет выявить следующие резервы, которые можно направить на финансирование ВСУ. Это, прежде всего:

Свободный остаток бюджетных средств, которой после сессии 24.04.2024 г. составляет 945 148 563 гривен. Эта сумма рассчитана из остатка на начало года в сумме 1 537 806 632, уменьшенную на сумму 2 000 000 гривен оборотного остатка бюджетных средств и 590 658 070 гривен, которые учтены в бюджете города для покрытия дефицита бюджета текущего года. Неиспользование в течение 4 месяцев указанных 945 148 563 гривен позволяет утверждать, что они на сегодня не нужны для покрытия первоочередных расходов и могут спокойно быть направлены на финансирование потребностей ВСУ без каких-либо негативных последствий для города. Требуем рассмотреть указанный вопрос и подготовить проект решения, который вынести на ближайшую сессию о направлении указанных 945 148 563 гривен исключительно на нужды боевых частей Сил обороны Украины. Нераспределенные средства депутатского фонда, которой после сессии 24.04.2024 г. составляет 103 810 197 гривен. Как показал анализ 2023 года, большая часть депутатов добросовестно выполняют свой долг и распределяют свою долю депутатского фонда в первые месяцы текущего бюджетного периода. Но есть депутаты, которые не пользуются своим правом и эти средства остаются в бюджете, не работая на общество. Требуем рассмотреть указанный вопрос и подготовить проект решения, который вынести на ближайшую сессию о внесении изменений в Решение Одесского городского совета № 37-VIII от 03.02.2021 г. в части того, что если депутатом Одесского городского совета не предоставлены свои предложения в части использования своей доли депутатского фонда в течение первых 5 месяцев текущего года, указанные средства автоматически направляются на финансирование потребностей боевых частей Сил обороны Украины. Принятие таких изменений не только увеличит ответственность депутатов Одесского городского совета перед своими избирателями, но и поможет найти дополнительные финансовые ресурсы для финансирования насущных потребностей боевых частей Сил обороны Украины.

Фактически только по этим двум позициям власти города имеют возможность без ущерба жизнедеятельности города направить около миллиарда гривен на финансирование насущных потребностей боевых частей Сил обороны Украины. Но это не предел возможности города.

Так, много расходов заложено на неприоритетные расходы в условиях войны с рашизмом — такие, как благоустройство, ремонт асфальтового покрытия там, где оно сможет служить еще несколько лет и многое другое, в том числе дополнительные средства на выплату премий работникам исполнительных органов и бюджетных учреждений и предприятий города. При этом заработная плата обычного специалиста может превышать заработную плату военного.

Проведение уменьшения неприоритетных расходов может высвободить, по предварительным оценкам, где-то около 1,6-2,2 миллиарда гривен, что составляет 15-20% расходной части бюджета города без учета межбюджетных трансфертов и резервного фонда. При этом, если работники исполнительных органов откажутся проводить такую работу, или будут предоставлять вам заведомо неверные показатели, общественность города может прийти на помощь в этом вопросе.

Фактически, имея политическую волю и государственный подход, власти города имеют возможность без ущерба для жизнедеятельности города, но при отказе от непервоочередных расходов, направить на финансирование насущных потребностей боевых частей Сил обороны Украины в 2024 году средства в размере где-то 2,6-3,2 миллиарда гривен.

Исходя из вышеизложенного, ПРОСИМ: