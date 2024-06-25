Одесити вимагають від влади міста витрачати гроші на ЗСУ: чому це важливо

Про це йдеться у колективному листі мешканців міста до одеських депутатів і керівництва міста. «Одеське Життя» публікує це звернення.

Ініціаторка звернення – Костенко Ірина Олександрівна. У понеділок, 13 травня вказаний колективний лист був поданий до Одеської міської ради та протягом 13-14 направлено в електронному виді через депутатський портал кожному з депутатів Одеської міської ради.

26 червня пройде сесія міської ради і одесити сподіваються, що депутати розглянуть їхнє звернення і належним чином відреагують.

Автори листа наводять приклади, чого, в першу чергу, не вистачає Збройним силам України — це дрони, пікапи, РЕБ. На все це рідні, близькі і самі військові вимушені організовувати збори, в той час, як це обладнання може бути профінансоване із місцевого бюджету.

Одесити навіть знайшли бюджетні кошти, які можна направити на це, замість того, щоб витрачати на речі, які зараз неначасі, коли під загрозою власне існування нашої держави. Це мільярд гривень, що є вільним залишком бюджетних коштів і більш ніж 100 мільйонів гривень нерозподілених депутатських фондів.

Перерозподіл коштів, закладених на непріоритетні видатки в умовах війни з російськими агресорами – такі як благоустрій, ремонт асфальтового покриття там, де воно може служити ще декілька років. Тут також можна визволити біля мільярда гривень.

Збільшення видатків на Сили оборони України на першому місці зараз тому, що лише завдяки нашим захисникам Одеса може жити, працювати, відпочивати і навіть святкувати вільною, а не під рашистським ярмом.

Небайдужі одесити, волонтери і рідні військовослужбовців ЗСУ збираються також провести 26 червня, у середу, мітинг на підтримку цих вимог біля будівлі Одеської міської ради. Початок о 10 годині ранку.

Люди вкотре будуть намагатися донести необхідність допомоги військовим до місцевої влади Одеси.

Далі наводимо повний текст листа.

Колективне звернення громадян

Керуючись статтею 40 Конституції України, статтями 1, 15, Закону України «Про звернення громадян», вважаємо за необхідне звернутись до Вас з метою вирішення невідкладного питання – фінансування за рахунок міського бюджету бойових підрозділів Сил оборони України.

Ми – рідні військовослужбовців, що захищають Україну від ворога, а також рідні загиблих героїв, волонтери і небайдужі Одесити. Ми звертаємося до міської влади з вимогою збільшення видатків на Сили оборони України, тому що лише завдяки нашим захисникам Одеса може жити, працювати, відпочивати і навіть святкувати вільною, а не під рашистським ярмом.

На сесії міської ради 24.04.2024р. фінансування бюджетної програми «Безпечне місто Одеса» знову було збільшено на 146 мільйонів гривень, при тому, що загальна сума направлених видатків склала 823 мільйони гривень, а ще 15 мільйонів направлено на надання бюджетних позичок суб’єктам господарювання. Таким чином, вказані бюджетні показники свідчать, що підтримка Сил оборони України не є сьогодні пріоритетом для влади міста. Але при цьому навіть не усі вказані кошти направляються на допомогу бойовим підрозділам Сил оборони України насамперед ЗСУ. Саме в цей час наші захисники відбивають ворога в умовах тотальної нестачі забезпечення, особливо дронів, пікапів, РЕБів і іншого приладдя, на яке постійно відкривають збори наші рідні захисники. І збори закриваються дуже повільно, а іноді не закриваються, тому що вже немає тих, хто їх відкрив. Волонтери і сім’ї військових не в змозі закрити збори навіть на десятки тисяч, а автівки та все інше коштує від сотень тисяч до мільйонів гривень. Також збільшення зарплат військовослужбовців відповідно на 70 тис. грн і на 10 тис. грн не забезпечено законом, а наші захисники досі заправляють і ремонтують автівки власним коштом, і змушені купляти все від особистого майна до бронежилетів і засобів ураження ворога.

Але при цьому чогось у пріоритеті міської влади є фінансування таких небойових підрозділів, як Одеській обласний ТЦКтаСП, якому додатково виділили ще 1,8 мільйона гривень, збільшивши загальний обсяг фінансування у цьому році до майже 5,9 мільйона гривень, при цьому кошти виділяються у тому числі і на «оплата за виготовлення відзнак та іншої продукції». Але такі витрати ніяк не наближають Перемогу над рашизмом. Також важко назвати пріоритетними витрати на забезпечення діяльності територіального управління БЕБ в Одеській області у сумі 2,1 мільйона гривень, або на забезпечення діяльності територіального управління Державного бюро розслідувань у сумі 5,0 мільйонів гривень. Тим більше, що вказані установи у повному обсязі утримуються за рахунок Державного бюджету.

Міська влада має фінансову спроможність взяти на себе закриття багатьох військових потреб: закупівлю дронів десятками тисяч, пікапів і баггі не десятками, як зараз, а сотнями штук та забезпечити видатки на власне оборонне виробництво, за яким військові стоять у черзі і які існують тільки за рахунок волонтерських коштів і донатів небайдужих цивільних осіб.

Скільки коштів Одеса може виділити для фронту

Аналіз показників бюджету міста дозволяє виявити наступні резерви, які можна направити на фінансування ЗСУ. Це, насамперед:

Вільний залишок бюджетних коштів, якій після сесії 24.04.2024 р. складає 945 148 563 гривень. Ця сума розрахована із залишку на початок року у сумі 1 537 806 632, зменшену на суму 2 000 000 гривень оборотного залишку бюджетних коштів та 590 658 070 гривень, які враховані у бюджеті міста для покриття дефіциту бюджету поточного року. Невикористання протягом 4 місяців вказаних 945 148 563 гривень дозволяє стверджувати, що вони на сьогодні не потрібні для покриття першочергових видатків і можуть спокійно бути направлені на фінансування потреб ЗСУ без будь-яких негативних наслідків для міста. Вимагаємо розглянути вказане питання та підготувати проєкт рішення, який винести на найближчу сесію щодо направлення зазначених 945 148 563 гривень виключно на потреби бойових частин Сил оборони України. Нерозподілені кошти депутатського фонду, якій після сесії 24.04.2024 р. складає 103 810 197 гривень. Як показав аналіз 2023 року, більша частина депутатів сумлінно виконують свій обов’язок і розподіляють свою частку депутатського фонду у перші місяці поточного бюджетного періоду. Але є депутати, які не користуються своїм правом і ці кошти залишаються у бюджеті, не працюючи на громаду. Вимагаємо розглянути вказане питання та підготувати проєкт рішення, який винести на найближчу сесію щодо внесення змін до Рішення Одеської міської ради № 37-VIII від 03.02.2021 р. в частині того, що якщо депутатом Одеської міської ради не надано свої пропозиції в частині використання своєї частки депутатського фонду протягом перших 5 місяців поточного року, вказані кошти автоматично направляються на фінансування потреб бойових частин Сил оборони України. Прийняття таких змін не лише збільшить відповідальність депутатів Одеської міської ради перед своїми виборцями, але і допоможе знайти додаткові фінансові ресурси для фінансування нагальних потреб бойових частин Сил оборони України.

Фактично лише по цих двох позиціях влада міста має можливість без шкоди життєдіяльності місту направити близько мільярда гривень на фінансування нагальних потреб бойових частин Сил оборони України. Але це не межа можливості міста.

Так, багато витрат закладено на непріоритетні видатки в умовах війни з рашизмом – такі як благоустрій, ремонт асфальтового покриття там, де воно зможе служити ще декілька років та багато чого іншого, у тому числі додаткові кошти на виплату премій працівникам виконавчих органів та бюджетних установ та підприємств міста. При цьому заробітна плата звичайного спеціаліста може перевищувати заробітну плату військового.

Проведення зменшення непріоритетних видатків може вивільнити, за попередніми оцінками, десь близько 1,6-2,2 мільярда гривень, що складає 15-20% видаткової частини бюджету міста без врахування міжбюджетних трансфертів та резервного фонду. При цьому, якщо працівники виконавчих органів відмовляться проводити таку роботу, або будуть надавати вам завідомо невірні показники, громадськість міста може прийти на допомогу в цьому питанні.

Фактично, маючи політичну волю та державницький підхід, влада міста має можливість без шкоди для життєдіяльності міста, але при відмові від непершочергових видатків, направити на фінансування нагальних потреб бойових частин Сил оборони України у 2024 році кошти у розмірі десь 2,6-3,2 мільярда гривень.

Виходячи з вищевикладеного, ПРОСИМО: