Одесса в желтой зоне: какие правила карантина нужно соблюдать

С 25 апреля Одесская область вышла из красной зоны карантина. Теперь в регионе действует желтый уровень эпидемической опасности. Такое решение приняли на внеочередном заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
В Украине по-прежнему остается достаточно высокий уровень заболеваемости коронавирусом, в связи с чем адаптивный карантин продлили до 30 июня. Таким образом, сейчас в Одесской области действуют более мягкие карантинные меры желтой зоны:
- запрещается проводить массовые мероприятия с участием более чем одного человека на 4 м2 или наполненностью зала более 50% мест;
- запрещено посещать учреждения социальной защиты, в которых находятся люди пожилого возраста;
- запрещена работа кафе, баров, ресторанов с 24.00 и до 07.00;
- разрешается работа спортзалов и фитнес-центров, в которых должно быть выделено не меньше 10 м2 на человека;
- перевозка пассажиров происходит только на сидячих местах;
- требуется обязательно носить маски или респираторы в общественных зданиях и транспорте.
Вместе с тем если ситуация с COVID-19 начнет ухудшаться, то регион снова попадет в красную зону. Это произойдет, если в течение трех дней будут превышены два или более показателей:
- загруженность коек, обеспеченных кислородом в опорных больницах, — более 65%;
- количество тестирований методом ПЦР и по определению антигена SARS-CoV-2 в течение последних семи дней на 100 тысяч населения — менее 300;
- количество госпитализаций в течение последних семи дней на 100 тысяч населения — более 60;
- коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 (методом ПЦР и по определению антигена SARS-CoV-2) — более 20%;
- рост госпитализаций в течение последних семи дней по сравнению с предыдущим аналогичным периодом — более 50%.
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