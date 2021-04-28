Одесса в желтой зоне: какие правила карантина нужно соблюдать

С 25 апреля Одесская область вышла из красной зоны карантина. Теперь в регионе действует желтый уровень эпидемической опасности. Такое решение приняли на внеочередном заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

В Украине по-прежнему остается достаточно высокий уровень заболеваемости коронавирусом, в связи с чем адаптивный карантин продлили до 30 июня. Таким образом, сейчас в Одесской области действуют более мягкие карантинные меры желтой зоны:

запрещается проводить массовые мероприятия с участием более чем одного человека на 4 м 2 или наполненностью зала более 50% мест;

или наполненностью зала более 50% мест; запрещено посещать учреждения социальной защиты, в которых находятся люди пожилого возраста;

запрещена работа кафе, баров, ресторанов с 24.00 и до 07.00;

разрешается работа спортзалов и фитнес-центров, в которых должно быть выделено не меньше 10 м 2 на человека;

на человека; перевозка пассажиров происходит только на сидячих местах;

требуется обязательно носить маски или респираторы в общественных зданиях и транспорте.

Вместе с тем если ситуация с COVID-19 начнет ухудшаться, то регион снова попадет в красную зону. Это произойдет, если в течение трех дней будут превышены два или более показателей:

загруженность коек, обеспеченных кислородом в опорных больницах, — более 65%;

количество тестирований методом ПЦР и по определению антигена SARS-CoV-2 в течение последних семи дней на 100 тысяч населения — менее 300;

количество госпитализаций в течение последних семи дней на 100 тысяч населения — более 60;

коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 (методом ПЦР и по определению антигена SARS-CoV-2) — более 20%;

рост госпитализаций в течение последних семи дней по сравнению с предыдущим аналогичным периодом — более 50%.

Ранее мы рассказывали о мифах и правде о вакцинах и вакцинации от коронавируса.