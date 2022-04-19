Одесса на военном положении, день 55-й: Привоз перед Пасхой и «алмазная» молодая картошечка

День пятьдесят пятый… По-прежнему утверждаю: хотите получить «военный психоразгруз», топайте на Привоз, даже если вам ничего не надо.

Пасха уже скоро…

В эти дни наш знаменитый рынок погружается в предпасхальную суету. К примеру, целый «кусок» Привоза заняли торгующие «самыми правильными на свете дрожжами». Те, кто их продает, утверждают, что «пасочки у вас получатся лучшие на свете, на этих дрожжах тесто прям само по себе взлетает». Многие из посетителей Привоза прислушиваются, а некоторые словно открытие для себя делают: «Надо же, Пасха скоро, а я и забыла…».

К Пасхе продается все – формы, краска для яиц, рушники, всяческие «украшатели».

Продавец корзинок жалуется, что «мало берут».

Покупатели же, тем, временем, жалуются «на сумасшедшие цены» и усиленно вспоминают, сколько в прошлом году стоила та же мука, мало, яйца изюм и все прочее. На местах возникают по этому поводу небольшие споры. Кто-то вносит «ясность»: «В прошлом году, между прочим, войны не было».

Реализаторы устало поясняют, что «мы цены не устанавливаем», ну или внушают чисто по-привозному, что «у меня таки изюм, а не что-то там наподобие».

– А где тут готовые продают? – интересуется мужчина.

– Нет готовых. Рано еще, – следует ответ.

Ответ неверный. Готовые пасочки уже тоже есть в продаже. Правда, не очень много пока (подсказка – в супермаркетах их больше). Зато какая реклама рядом с ними красуется! «Без рыхлителя, чистый продукт». Или просто, кратко и исчерпывающе: «Сладкая!».

Та, которая «тянет» 350 гривен, продается без рекламного сопровождения, вероятно, решили, что цена сама за себя говорит.

«Это картошка или алмазы»?!

Народ ходит между рядами, причем, интересует его совершенно все. Неподалеку от выхода из этого жизнеутверждающего царства под названием «Привоз», слышу, как кто-то что говорит «за алмазы».

Господи, думаю, что это мне послышалось «не в масть»? Оказалось, речь идет о молодой картошке, которая таки появилась поближе к Пасхе на Привозе. Алмазами эту молодую картошечку и назвали, потому как цена в 100-120 за килограммчик привела кое-кого в некоторое, очень мягко говоря, недоумение. Так и спросила одна покупательница:

– Это у вас картошка или алмазы?

При этом очищенная картошка в кульках по 45(!) гривен была принята покупателями за «старую», которую «выдают за молодую».

Нет, особых споров-криков по поводу ценовой картофельной политики не возникло – не то сейчас время. Но про «алмазную картошку» я услышала впервые в жизни.

Впрочем, чего только не услышишь на «вечном» одесском Привозе!..

Фото Марии Котовой