Одесса на военном положении, день 55-й: Привоз перед Пасхой и «алмазная» молодая картошечка

День пятьдесят пятый… По-прежнему утверждаю: хотите получить «военный психоразгруз», топайте на Привоз, даже если вам ничего не надо.
Пасха уже скоро…
В эти дни наш знаменитый рынок погружается в предпасхальную суету. К примеру, целый «кусок» Привоза заняли торгующие «самыми правильными на свете дрожжами». Те, кто их продает, утверждают, что «пасочки у вас получатся лучшие на свете, на этих дрожжах тесто прям само по себе взлетает». Многие из посетителей Привоза прислушиваются, а некоторые словно открытие для себя делают: «Надо же, Пасха скоро, а я и забыла…».
К Пасхе продается все – формы, краска для яиц, рушники, всяческие «украшатели».
Продавец корзинок жалуется, что «мало берут».
Покупатели же, тем, временем, жалуются «на сумасшедшие цены» и усиленно вспоминают, сколько в прошлом году стоила та же мука, мало, яйца изюм и все прочее. На местах возникают по этому поводу небольшие споры. Кто-то вносит «ясность»: «В прошлом году, между прочим, войны не было».
Реализаторы устало поясняют, что «мы цены не устанавливаем», ну или внушают чисто по-привозному, что «у меня таки изюм, а не что-то там наподобие».
– А где тут готовые продают? – интересуется мужчина.
– Нет готовых. Рано еще, – следует ответ.
Ответ неверный. Готовые пасочки уже тоже есть в продаже. Правда, не очень много пока (подсказка – в супермаркетах их больше). Зато какая реклама рядом с ними красуется! «Без рыхлителя, чистый продукт». Или просто, кратко и исчерпывающе: «Сладкая!».
Та, которая «тянет» 350 гривен, продается без рекламного сопровождения, вероятно, решили, что цена сама за себя говорит.
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«Это картошка или алмазы»?!
Народ ходит между рядами, причем, интересует его совершенно все. Неподалеку от выхода из этого жизнеутверждающего царства под названием «Привоз», слышу, как кто-то что говорит «за алмазы».
Господи, думаю, что это мне послышалось «не в масть»? Оказалось, речь идет о молодой картошке, которая таки появилась поближе к Пасхе на Привозе. Алмазами эту молодую картошечку и назвали, потому как цена в 100-120 за килограммчик привела кое-кого в некоторое, очень мягко говоря, недоумение. Так и спросила одна покупательница:
– Это у вас картошка или алмазы?
При этом очищенная картошка в кульках по 45(!) гривен была принята покупателями за «старую», которую «выдают за молодую».
Нет, особых споров-криков по поводу ценовой картофельной политики не возникло – не то сейчас время. Но про «алмазную картошку» я услышала впервые в жизни.
Впрочем, чего только не услышишь на «вечном» одесском Привозе!..
Фото Марии Котовой