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Одесса на военном положении, день 104-й: Александровский проспект в цвету и тревоге

Одесса на военном положении, день 104-й: Александровский проспект в цвету и тревоге

Сто четвертый день войны… Пройдемся по старейшему Александровскому проспекту, где сейчас наблюдается какое-то «особенное» цветение, замешанное на нашей общей тревоге. Почему особенное?

– Вам не кажется, что в этом году на улицах города какие-то особенно красивые цветы? – спрашивает меня женщина на Александровском проспекте.

Вот же странно, сама недавно этот факт про себя отметила, думала, что это мне одной только так кажется. А, оказывается, многие отмечают. Вероятно, до войны не так пристально вглядываешься в цветы на клумбах, в котов, в голубей…

Александровский проспект, лето 2022-6
Александровский проспект, лето 2022
Александровский проспект, лето 2022-17
Александровский проспект, лето 2022-18

Александровский в цвету. Здесь чисто и уютно, и даже заработал местный маленький ресторанчик, и люди, кажется, просто себе прогуливаются и выгуливают хвостатых питомцев.

Или сидят на скамейках, выбирая уже теневую сторону по причине слишком ранней жары.

Александровский проспект, лето 2022-4
Александровский проспект, лето 2022-5
Александровский проспект, лето 2022-7
Александровский проспект, лето 2022-10
Александровский проспект, лето 2022-11

Смотришь – кажется, что все, как обычно… И люди сидят за столиками, а другие спешат в самое сердце Александровского проспекта – на знаменитую Книжку, а кто-то просто кормит голубей.

А вот этого раньше здесь не наблюдалось – некоторые одесситы приходят на Александровский небольшой группой и со своими бутербродами-напитками. Значит, надолго.

Теперь это такой вот «выход в свет» получается. Вот как будто соседи собрались в своем дворике.

Александровский проспект, лето 2022-2
Александровский проспект, лето 2022-3
Александровский проспект, лето 2022-8
Александровский проспект, лето 2022-9
Александровский проспект, лето 2022-12
Александровский проспект, лето 2022-13
Александровский проспект, лето 2022-14
Александровский проспект, лето 2022-15
Александровский проспект, лето 2022-16
Александровский проспект, лето 2022-19

…Пожилая женщина кому-то с болью по-одесски громко вещает в трубку телефона:

– Я же даже не знаю, увижу ли их теперь когда-нибудь!.. Проклятая война!

Другая одесситка в летах нервно вещает своей приятельнице:

– Из-за этих тварей и в море не искупаешься! Так и просидим все лето на Александровском – от сирены до победы. Если доживем, конечно!

Ее подруга настроена более оптимистично и решительно:

– Доживем! Пусть эти гады сдыхают!.. Пошли на Книжку, на новые плакаты посмотрим!..

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Фото Марии Котовой

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Редакция ПРОФИЛЬ

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