Одесса на военном положении, день 83-й: Новый базар и его цены на «дары лета»

Восемьдесят третий день войны… Нервы и тревожное состояние зашкаливают? Пора на рынок. Это же только кажется, что туда ходят исключительно за продуктами. На самом деле туда, как мы не раз убеждались, ходят за «позитивом».

Кстати, узнаем, почем на старейшем нашем Новом базаре дары лета, пусть даже календарно то самое лето еще не наступило.

— Вот за что люблю Новый базар, так это за стабильность. Вот, к примеру, цены здесь всегда стабильно высокие.

— Ну так и не ходите, если не нравится. Ищите где дешевле.

— Нравится, нравится! Мне сейчас вообще все нравится, кроме тварей этих (далее следует непереводимый речевой оборот).

Услышав этот типичный диалог сегодняшнего дня, немного расслабляюсь, начинаю изучать цены на те самые дары лета, которые, как заверяют продавцы, «не такие уж и высокие, опять же, наблюдается подешевление».

Наблюдается-таки! Клубнику по двести-двести двадцать гривен за килограммчик вы уже не отыщете. Самая высокая цена на эту ягодку — сто шестьдесят.

Итак, что почем:

клубника — 120-160;

зеленый горошек — 100-130 грн;

молодая капуста — 60-70 грн;

молодой картофель — 50-75 грн;

молодой картофель очищенный в пакетах — 60-80 грн;

помидоры — 80-130;

огурцы — 85-120 грн;

редис — 55-70 грн.

А вот что и в самом деле радует на сегодняшнем Новом базаре, так это его «стабильная» неторопливость. Он по-прежнему — не «только базар», а еще и немного клуб по интересам. Люди по-прежнему приходят сюда и кое-что прикупить, и за чашкой чая-кофе-какао посидеть (обязательно с телефоном в руках). Ну и как обычно: поговорить о самом-самом.

А самое-самое сейчас у всех нас одно-единственное…

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Фото Марии Котовой