Одесса на карте Киева: какие одесские названия можно найти в столице?

Начнем с Киева. В столице нашего государства одесские названия носят площадь и улица. Интересно, что они находятся в разных районах города, но когда-то назывались одинаково. Но мы пошли дальше и нашли еще и Одесский рынок.

Одесская площадь

Одесская площадь встречает всех въезжающих или выезжающих в Киев с южного направления. Именно ей завершается «Киевская» и начинается «Одесская» трассы.

Площадь возникла в 1970 году и сначала называлась Новая, а в 1976 ее переименовали в Одесскую. Но оказывается, что в начале семидесятых имя Одессы носила другая площадь, на пересечении нынешних проспектов Ивасюка и Бандеры. Сейчас эта площадь так и остается безымянной.

Сама Одесская площадь не является публичным пространством в привычном нам понимании. Здесь нет зеленой зоны, скамеек и пешеходных дорожек – только большая транспортная развязка.

Площадь расположена в Голосеевском районе, в микрорайоне Теремки, в 400 метрах от одноименной станции метро. Когда-то это были далекие выселки, но сейчас здесь много огромных торговых центров и новых жилых комплексов, один из которых носит название «Одесский бульвар».

Уголок вкусной Одессы

Но не улицами едиными. Уже много лет в районе Теремков существует «Одесский рынок». Находится он вдоль «Одесской трассы». К сожалению, мы не знаем, можно ли там найти продукты из Одессы и можно ли там торговаться как на нашем «Киевском», но точно известно, что в 2008 году, местное управление торговли и быта назвало его лучшим среди всех рынков столицы.

Скромное очарование Одесской улицы

Совсем другая по своему настроению Одесская улица в Соломенском районе столицы. Она протянулась на 600 метров, и неспешная прогулка по ней займет у вас не больше десяти минут. В конце тридцатых годов здесь заложили дачный массив Новокараваевской дачи. Именно поэтому первое название улицы – 72-я Новая, а Одесской она стала в 1944 году.

Вокруг Одесской такие же небольшие улочки и только где-то на горизонте маячит огромный новострой. Возможно, еще недавно на этой улице можно было услышать крики петушков и блеяние коз. Сейчас здесь просто тихо и уютно, много солнца и воздуха. Такое впечатление, что ты очутился где-нибудь на одесской Чубаевке.

Перед поворотом на улицу в частном доме находится небольшой цветочный магазин с котиком во дворе, который сразу же побежал знакомиться с новым человеком. Почему-то я не удивилась, увидев его. Также не удивило и то, что на улице нет ни одного кафе, магазина или офиса – этакий оазис посреди суетливого мегаполиса.

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