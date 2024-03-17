Одеса на мапі Києва: які одеські назви можна знайти в столиці?

Розпочнемо з Києва. В столиці нашої держави одеські назви носять площа та вулиця. Цікаво, що знаходяться вони в різних районах міста, але колись називались однаково. Але ми пішли далі й знайшли ще й Одеський ринок.

Одеська площа

Одеська площа зустрічає всіх автомобілістів, які в’їжджають або виїжджають в Київ з південного напрямку. Саме їй завершується «Київська» і починається «Одеська» траси.

Площа виникла в 1970 році та спочатку мала назву Нова, а в 1976 її перейменували на Одеську. Але виявляється, що на початку сімдесятих імʼя Одеси носила інша площа, на перетині нинішніх проспектів Івасюка та Бандери. Зараз ця площа так і залишається безіменною.

Сама Одеська площа не являється публічним простором у звичному нам розумінні. Тут немає зеленої зони, лавочок та пішохідних доріжок – лише велика транспортна розвʼязка.

Площа розташована в Голосіївському районі, в мікрорайоні Теремки, в 400 метрах від однойменної стації метро. Колись це були далекі висілки, але зараз тут багато величезних торговельних центрів та нових житлових комплексів, один з яких носить назву «Одеський бульвар».

Куточок смачної Одеси

Але не вулицями єдиними. Вже багато років в районі Теремків існує «Одеський ринок». Знаходиться він вздовж «Одеської траси». На жаль, ми не знаємо, чи можна там знайти продукти з Одеси і чи можна там торгуватися як на нашому «Київському», але точно відомо, що у 2008 році, місцеве управління торгівлі та побуту назвало його кращим серед всіх ринків столиці.

Скромна чарівність Одеської вулиці

Зовсім інша по своєму настрою Одеська вулиця в Соломʼянському районі столиці. Вона простягнулася 600 метрів і неспішна прогулянка по ній займе у вас не більше десяти хвилин. Наприкінці тридцятих тут заклали дачний масив Новокараваївські дачі. Саме тому перша назва вулиці – 72-га Нова, а одеською вона стала в 1944 році.

Навколо Одеської такі ж невеличкі вулички і лише десь на горизонті маячить величезна новобудова. Можливо, ще недавно на цій вулиці можна було почути крики півників та блеяння кіз. Зараз тут просто тихо та затишно, багато сонця та повітря. Таке враження, що ти опинився десь на одеській Чубаївці.

Перед поворотом на вулицю, в приватному будинку знаходиться невеликий квітковий магазин з котиком на подвірʼї, який відразу побіг знайомитися з новою людиною. Чомусь я не здивувалась, побачивши його. Також не здивувало і те, що на вулиці не має жодної кавʼярні, магазину або офісу – така собі оаза посеред метушливого мегаполіса.

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