Делаем базар: чем порадуют весенние цены на рынках Одессы и области

Привоз в начале весны: в поисках самых дешевых продуктов

Мы на Привозе. Погода не очень: кажется, зима не так уж и спешит сдавать позиции. Но погода меняется, а известнейший одесский рынок нет. Люди, как всегда, торгуются, ищут дешевое и дешевейшее. И что там с ценами на продукты?

Цены на овощи

картофель — 30-35 гривен;

лук — 25 гривен;

помидоры — 60-130 гривен;

свёкла — 25 гривен;

кабачки — 70-100 гривен;

огурцы — 60-140 гривен;

сладкий перец — 120-160 гривен;

баклажаны — 120-130 гривен;

капуста — 20-40 гривен;

капуста молодая — 70-90 гривен;

чеснок — 100-150 гривен;

морковь — 20-25 гривен;

черемша в пучках — 15 гривен;

редис в пучках — 35-40 гривен;

зелень — от 10-15 гривен.

Цены на фрукты

яблоки — 20-35 гривен;

бананы — 45-70 гривен;

грейпфруты — 60-80 гривен;

гранаты — 90-150 гривен;

лимоны — 35-60 гривен;

мандарины — 35-70 гривен;

апельсины — 35-70 гривен.

Цены на яйца, творог, брынзу

яйца (десяток) — 43-75 гривен;

брынза — 150-210 гривен;

творог — 80-100 гривен.

Цены на мясо

говядина и телятина: задняя часть — 250-270 гривен;

говядина и телятина: телячья шея — 200-210 гривен;

говядина и телятина: ребра — 140-150 гривен;

говядина и телятина: антрекот — 190-200 гривен.

свинина: задняя часть — 160-180 гривен;

свинина: шея — 190-200 гривен;

свинина: лопатка — 150-160 гривен;

свинина: ребра — 180-190 гривен;

свинина: сало свежее — 100-220 гривен;

свинина: сало соленое — 150-250 гривен.

Цены на рыбу

толстолобик — 60-90 гривен;

караси — 70-90 гривен;

лобан — 80-120 гривен;

судак — 180-220 гривен;

карп — 90-130 гривен.

Новый базар: кто за чем пришел на рынок?

Старый Новый базар, выходной день. Вот, кажется, самое время рассказать о весеннем настроении, порадоваться ценам, поговорить «за погоду». Все бы так и было, но… война с ее ужасающими последствиями. Но фраза «кушать что-то надо» звучит как синоним «жизнь продолжается». Что же с ценами на Новом базаре?

Цены на овощи

картофель — 25-35 гривен;

лук — 25 гривен;

помидоры — 90-150 гривен;

свёкла — 20-25 гривен;

кабачки — 100-120 гривен;

огурцы — 100-150 гривен;

сладкий перец — 100-130 гривен;

баклажаны — 100-150 гривен;

капуста — 20-25 гривен;

морковь — 20-25 гривен;

чеснок — 100-140 гривен;

редис в пучках — 40-45 гривен;

зелень — от 15-20 гривен.

Цены на фрукты

яблоки — 20-35 гривен;

груши — 70-80 гривен;

лимоны — 70-110 гривен;

мандарины — 60-80 гривен;

апельсины — 60-80 гривен;

бананы — 70-80 гривен;

гранаты — 120-160 гривен;

Цены на яйца, творог, брынзу

яйца (десяток) — 40-60 гривен;

брынза — 160-180 гривен;

творог — 80-200 гривен.

Цены на мясо

говядина и телятина: задняя часть — 250-270 гривен;

говядина и телятина: антрекот — 200-220 гривен;

говядина и телятина: шея — 200-220 гривен;

говядина и телятина: ребра — 130-160 гривен.

свинина: задняя часть — 190-240 гривен;

свинина: шея — 260-270 гривен;

свинина: лопатка — 200-220 гривен;

свинина: ребра — 190-200 гривен;

свинина: свежее сало — 100-200 гривен;

свинина: соленое сало — 180-250 гривен.

Цены на рыбу

карп — 110-160 гривен;

толстолобик — 90-140 гривен;

лобан — 90-150 гривен;

судак — 220-270 гривен;

сом — 200-250 гривен.

На Киевском много овощей и фруктов, но не хватает мяса и рыбы

Сложилось такое впечатление, когда мы поехали делать мониторинг, что на выходных на рынке продавцов было больше, чем покупателей. Овощей и фруктов, как всегда, много. Сезон цитрусовых завершается, поэтому мандарины и апельсины были по доступным ценам, почти как яблоки. Значительно больше стало свежей рыбы, но на этом рынке выбор все равно не очень большой. Так же и со свежим мясом: есть, но продавцов немного, что влияет на цены, которые значительно выше, чем в магазинах и на других рынках.

Цены на овощи

картофель — 25-35 гривен;

лук — 25-30 гривен;

помидоры — 100-140 гривен;

свёкла — 30-35 гривен;

кабачки — 90-110 гривен;

огурцы — 100-120 гривен;

сладкий перец — 120-140 гривен;

баклажаны — 120-130 гривен;

капуста — 25-30 гривен;

чеснок — 120-140 гривен;

морковь — 25-30 гривен;

зелень в пучках — от 15 гривен.

Цены на фрукты

яблоки — 25-35 гривен;

лимоны — 60-85 гривен;

мандарины — 50-120 гривен;

апельсины — 40-120 гривен.

Цены на яйца, творог, брынзу

яйца (десяток) — 50-75 гривен;

брынза — 200-260 гривен;

сыр — 120-180 гривен.

Цены на мясо

говядина и телятина: задняя часть — 230-280 гривен;

говядина и телятина: телячья шея — 200-220 гривен;

говядина и телятина: ребра — 180-200 гривен.

свинина: задняя часть — 200-210 гривен;

свинина: шея — 240 гривен;

свинина: лопатка — 180-220 гривен;

свинина: ребра — 190-220 гривен;

свинина: сало свежее — 150-220 гривен;

свинина: сало соленое — 180-280 гривен.

Цены на рыбу

караси — 70-80 гривен;

толстолобик — 80-90 гривен;

судак — 180-200 гривен;

хек мороженый — 140-160 гривен;

скумбрия мороженая — 180 гривен.

Южный рынок для своих скидки

Все свои! Именно так можно было сказать о нашем посещении рынка в выходные: людей немного, все друг друга знают. Цены относительно стабильные: на яйца цена снизилась, на мясо и рыбу немного поднялась, но не более чем на 5-10%. Если поставить себе цель, можно найти интересные по цене предложения на что угодно, а своим скидки от фермеров и продавцов, особенно в конце дня в воскресенье!

Цены на овощи

картофель — 35-40 гривен;

лук — 30-35 гривен;

помидоры — 120-140 гривен;

свёкла — 30-35 гривен;

кабачки — 90-120 гривен;

огурцы — 100-120 гривен;

сладкий перец — 120-140 гривен;

капуста — 25-30 гривен;

чеснок — 120-150 гривен;

морковь — 25-30 гривен;

зелень — от 15 гривен.

Цены на фрукты

яблоки — 30-40 гривен;

виноград — 150-180 гривен;

лимоны — 80-100 гривен;

мандарины — 60-120 гривен;

апельсины — 60-120 гривен.

Цены на яйца, творог, брынзу

яйца (десяток) — 55-75 гривен;

брынза — 200-260 гривен;

сыр — 130-180 гривен.

Цены на мясо

говядина и телятина: задняя часть — 240-260 гривен;

говядина и телятина: телячья шея — 200-220 гривен;

говядина и телятина: ребра — 160-180 гривен;

говядина и телятина: антрекоты — 220 гривен.

свинина: задняя часть — 220-230 гривен;

свинина: шея — 240-280 гривен;

свинина: лопатка — 200-220 гривен;

свинина: ребра — 220 гривен;

свинина: сало свежее — 180-220 гривен;

свинина: сало соленое — 260-360 гривен.

Цены на рыбу

караси — 80 гривен;

толстолобик — 80-100 гривен;

судак — 180-220 гривен;

хек мороженый — 140-160 гривен;

скумбрия мороженая — 180-200 гривен.

Рынок «Северный»: овощи вверх, сало вниз

Если говорить в общем о ситуации с ценами на рынке «Северный», то «дешевле не стало». И хотя в целом цены не сильно изменились, традиционные украинские овощи так называемый «борщевой набор», подорожали гривен на 5 за килограмм. С прошлым годом, конечно, не сравнить, когда цены на них били все рекорды и были в 2-3 раза выше нынешних. Подорожали цитрусовые: апельсины и мандарины. Стоимость «новогодних» фруктов выросла на 30-40 гривен за килограмм. Ну и продолжают удивлять яйца, которых на рынке мало и стоят они, в сравнении с супермаркетами, дорого 6,5 гривны за штуку. А еще свиное сало сбросило в цене сразу 20 гривен с каждого килограмма.

Цены на овощи

картофель — 25-30 гривен;

лук — 20-30 гривен;

помидоры — 90-120 гривен;

свёкла — 20-30 гривен;

кабачки — 110-130 гривен;

огурцы — 130-150 гривен;

сладкий перец — 120 гривен;

баклажаны — 160 гривен;

капуста — 20 гривен;

чеснок — 150 гривен;

морковь — 25-30 гривен;

зелень — от 15 гривен.

Цены на фрукты

яблоки — 15-35 гривен;

бананы — 80 гривен;

грейпфруты — 80 гривен;

гранаты — 140 гривен;

лимоны — 80 гривен;

мандарины — от 110 гривен;

апельсины — от 130 гривен.

Цены на яйца, творог, брынзу

яйца (десяток) — 65 гривен;

брынза — 180-210 гривен;

творог — 90-40 гривен.

Цены на мясо

говядина и телятина: задняя часть — 240-250 гривен;

говядина и телятина: телячья шея — 200-220 гривен;

говядина и телятина: ребра — 120-150 гривен;

говядина и телятина: антрекот — 170-180 гривен.

свинина: задняя часть — 150 гривен;

свинина: шея — 230 гривен;

свинина: лопатка — 160-180 гривен;

свинина: ребра — 170-200 гривен;

свинина: сало свежее — 100-180 гривен;

свинина: сало соленое — 120-200 гривен.

Цены на рыбу

толстолобик — 100-120 гривен;

караси — 80-100 гривен;

лобан — 190 гривен;

судак — 140-220 гривен;

карп — 100-130 гривен;

лещ — 70 гривен.

Балтский рынок предлагает разнообразную продукцию

Полвека назад на балтском базаре стояли длинные прилавки, на которых продавцы раскладывали свой товар. Для большего удобства были еще и лавки, чтобы не стоять полдня на ногах. И торговали здесь всем: от подсолнечных зерен до кованых изделий. Часто покупатели могли приобрести и тут же употребить кусок домашней колбасы и выпить бокал вина. Сегодня осовремененный рынок предлагает балтянам и гостям края самую разнообразную продукцию. Рынок бурлит ежедневно, кроме понедельника, чем люди очень довольны. А довольны ли ценами? Пройдемся по базару.

Цены на овощи

картофель — 16-20 гривен;

лук — 8-14 гривен;

помидоры — 90-120 гривен;

свёкла — 20 гривен;

огурцы — 90 гривен;

сладкий перец — 60-100 гривен;

баклажаны — 60 гривен;

капуста — 15-18 гривен;

чеснок — 150 гривен;

морковь — 11-20 гривен;

зелень — от 15 гривен.

Цены на фрукты

яблоки — 12-18 гривен;

лимоны — 65 гривен;

мандарины — 65 гривен;

апельсины — 65-70 гривен.

Цены на яйца, творог, брынзу

яйца (десяток) — 50-60 гривен;

брынза — 180 гривен;

сыр — 140 гривен.

Цены на мясо

свинина:задняя часть — 180-200 гривен;

свинина:шея — 200 гривен;

свинина:лопатка — 200 гривен;

свинина:ребра — 160-180 гривен;

свинина:битки — 200 гривен;

свинина:сало свежее — 100-120 гривен.

Цены на рыбу

толстолобик — 80-90 гривен;

караси — 60-90 гривен;

карп — 100-120 гривен.

На Тарутинском рынке уже есть редиска и арпаджик

Базар в Тарутино и в будний день изобилует товарами. Овощи, мясо, молочка, есть и тепличная редиска, и уманские огурцы, и разнообразная зелень. Как горделиво заметила продавец роскошных шпината, щавеля и укропа с петрушкой: «Зелень выращиваем сами и придерживаемся одесских цен, ничего не накручиваем». Так что уже можно открыть весенний сезон полезным и легким зеленым борщом. Вовсю торгуют и семенами разных овощей на посадку. Например, семена укропа и петрушки продают по 15 гривен за чайную ложку. Есть в продаже и арпаджик – по 60-80 гривен за килограмм, и посевной чеснок – по 100-120 гривен.

Цены на овощи

картофель — 20-25 гривен;

лук — 25-30 гривен;

свёкла — 25 гривен;

огурцы — 185 гривен;

капуста — 15 гривен;

тыква — 20 гривен;

чеснок — 100-150 гривен;

морковь — 25 гривен;

зелень — 30 гривен (100 г);

помидоры — 120 гривен;

редиска — 150 гривен.

Цены на фрукты

яблоки — 20-25 гривен;

груши — 60 гривен;

лимоны — 70 гривен;

мандарины — 50-80 гривен.

Цены на яйца, творог, брынзу

яйца (десяток) — 35-45 гривен;

брынза овечья — 200 гривен;

брынза коровья — 150 гривен;

творог — 80-90 гривен;

молоко — 25-30 гривен;

сметана — 80-100 гривен;

сливки — 160 гривен.

Цены на мясо

говядина:мякоть — 200 гривен;

говядина:грудинка — 130 гривен;

говядина:антрекот — 150 гривен.

свинина: задняя часть — 150-160 гривен;

свинина: биток шейный — 170 гривен;

свинина: ребра — 150 гривен;

свинина: печень — 65 гривен;

свинина: сало — 70-120 гривен;

Цены на рыбу

толстолобик — 60 гривен;

карась — 65 гривен;

карп — 90 гривен.

Капуста и редиска на Ренийском рынке из Новосельского

На Ренийском рынке начали торговать ранней капустой, которая идет по 120 гривен за килограмм. И редиской, за которую просят от 70 до 90 гривен за килограмм. Продавцы говорят, что привозят эти овощи из села Новосельское, жители которого много лет традиционно занимаются тепличным хозяйством на личных подворьях.

Цены на овощи

картофель — 20-24 гривны;

лук — 20 гривен;

помидоры — 110-160 гривен;

свёкла — 15-20 гривен;

сладкий перец — 150-160 гривен;

чеснок — 120-130 гривен;

зелень в пучках — 10-15 гривен.

Цены на фрукты

яблоки — 20-30 гривен;

груши — 60-80 гривен;

лимоны — 65-80 гривен;

мандарины — 80 гривен;

апельсины — 80 гривен.

Цены на яйца, творог, брынзу

яйца (десяток) — 40-45 гривен;

брынза — 200-250 гривен;

творог — 180 гривен.

Цены на мясо.

свинина: задняя часть — 190 гривен;

свинина: шея — 210 гривен;

свинина: лопатка — 180 гривен;

свинина: ребра — 190 гривен;

свинина: сало свежее — от 80 гривен.

Цены на рыбу

карась — 50-65 гривен;

лещ — 35 гривен;

толстолобик — 30-80 гривен.

Любашевка: как удешевить потребительскую корзину

На Любашевском рынке «Привокзальный» у перекупщиков значительно подешевела свинина. Обвал цен произошел, потому что в магазинах «Киевские мясопродукты», «Файна маркет» и «Курица Ряба» мясная продукция реализуется по цене ниже базарной. Также большинство частных магазинов стараются реализовывать фрукты и овощи дешевле, чем у конкурентов. В результате этой гонки в выигрыше остаются потребители, которые слишком устали от высоких цен. Теперь, базарируя «с умом», можно значительно удешевить потребительскую корзину.

Цены на овощи

картофель — 20-23 гривны;

лук — 15-20 гривен;

помидоры — 130-150 гривен;

морковь — 20-25 гривен;

свёкла — 15-25 гривен;

огурцы — 120-170 гривен;

сладкий перец — 150 гривен;

капуста — 15-16 гривен;

чеснок — 140-150 гривен;

зелень — 20-40 гривен.

Цены на фрукты

яблоки — 10-25 гривен;

груши — 60-75 гривен;

мандарины — 70 гривен;

апельсины — 75 гривен.

Цены на яйца, творог, брынзу

сметана — 130 гривен;

творог — 130 гривен;

масло — 250 гривен.

Цены на мясо

свинина: задняя часть — 140 гривен;

свинина: ребра — 130 гривен;

свинина: сало свежее — 30 гривен.

Цены на рыбу

карп — 100-120 гривен;

толстолобик — 70-80 гривен;

карась — 80 гривен.

Идем базариться на Кодымский рынок

Рынок в Кодыме появился возле железнодорожного вокзала в 90-х годах. Тогда деловым людям пришла идея создать привокзальный промтоварный рынок, который, по их мнению, должен был бы пользоваться популярностью, учитывая расположение. И они не ошиблись. Базирование возле самой железной дороги способствует наполнению базара не только промышленными товарами, но и разнообразием продуктов питания. Со временем здесь были возведены мясной и молочный корпуса. Сегодня привокзальный рынок в Кодыме бурлит.

Цены на овощи

картофель — 20 гривен;

лук — 15 гривен;

помидоры — 90-120 гривен;

свёкла — 20-25 гривен;

огурцы — 90 гривен;

сладкий перец — 70-100 гривен;

капуста — 10-15 гривен;

чеснок — 180 гривен;

чеснок яровой — 70-80 гривен;

морковь — 20-25 гривен;

зелень — от 15 гривен.

Цены на фрукты:

яблоки — 10-25 гривен;

лимоны — 75-90 гривен;

мандарины — 70-85 гривен;

апельсины — 75-80 гривен.

Цены на яйца, творог, брынзу

яйца (десяток) — 50-60 гривен;

брынза — 180 гривен;

сыр — 140 гривен.

Цены на мясо

свинина: задняя часть — 180 гривен;

свинина: шея — 200 гривен;

свинина: лопатка — 200 гривен;

свинина: ребра — 160-180 гривен;

свинина: битки — 200 гривен;

свинина: сало свежее — 100-120 гривен.

Цены на рыбу

толстолобик — 80 гривен;

караси — 60-80 гривен;

карп — 100 гривен.

Обзор цен на рынках Одессы и области подготовили: Мария Котова, Тамила Терзян, Иван Свищ, Наталия Димчева, Анна Чахлова, Любовь Кузьменко, Антонина Бондарева, Юрий Федорчук