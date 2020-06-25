Одесса на карантине: как работают семейные и узкопрофильные врачи?

Одесситов с симптомами ОРВИ просят оставаться дома и связываться с семейными врачами по телефону. «Одесская жизнь» узнала, как принимают доктора центров первичной медико-санитарной помощи и поликлиник после усиления карантина с 22 июня.

В Одессе с 22 мая ужесточили карантин в связи с ростом заболеваемости COVID-19. При этом все центры ПМСП и семейные амбулатории продолжают работать, но плановые визиты к семейным врачам рекомендуют, по возможности, отложить.

Пресс-секретарь департамента охраны здоровья Одесского горсовета Алёна Вельможко: «Если это визит с целью померить давление или планово проверить здоровье, то его лучше отложить на период окончания роста заболеваемостью коронавирусом».

Если вы почувствовали симптомы ОРВИ, а они очень схожи с признаками нового коронавируса, то лучше остаться дома и позвонить своему семейному доктору. В зависимости от ситуации он решит, как поступить дальше.

«У всех семейных врачей есть смартфоны – они постоянно находятся на связи с пациентами, подписавшими декларации. Более того, некоторые семейные доктора и педиатры консультируют онлайн в формате телемедицины. На ряд вопросов, не требующих личного присутствия пациента в учреждении, они могут ответить по различным каналам связи. Если во время телефонного разговора врач понимает, что человека следует все-таки осмотреть, он рекомендует записаться на конкретное время», – говорят в департаменте охраны здоровья.

Также при симптомах ОРВИ вы можете обратиться на «горячую линию»:

15-50 — бесплатно со стационарных телефонов;

0-800-50-15-50 — бесплатно с мобильных телефонов.

Травматологи, хирурги, офтальмологи, кардиологи и другие узкопрофильные специалисты в консультативно-диагностических центрах (бывших поликлиниках) пока принимают в сокращенном режиме. Уточняйте график работы и записывайтесь к ним по телефону регистратуры вашего КДЦ.

Посмотреть расписание медиков и записаться к ним можно еще на сайтах helsi.me и pb4.com.ua.

Кроме того, в Одессе круглосуточно работают травматологические пункты по таким адресам:

Лидерсовский бульвар, 11 — городская больница №5;

ул. Болгарская, 38 — консультативно-диагностический Центр ГКБ №1;

пр-т Добровольского, 100 — консультативно-диагностический Центр №29;

ул. Академика Воробьева, 5 — ГКБ №11.

Неотложную стоматологическую помощь можно получить тут:

Люстдорфская дор., 86-а — городская стоматполиклиника №3;

ул. Академика Заболотного, 27 — городская стоматполиклиника №5.

При посещении медучреждений не забывайте одевать маски и дезинфицировать руки.

Как работают коммунальные предприятия в Одессе в период карантина, читайте здесь.

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.