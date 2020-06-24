Карантин в Одессе: как работают коммунальные службы?

В Одессе усилили карантинные меры в связи с ростом заболеваемости COVID-19. В связи с этим «Одесская жизнь» узнала, как сейчас работают коммунальные службы и их абонентские отделы.

На период карантина отделения коммунальных служб приостановили приём граждан. Чтобы задать интересующий вопрос или передать показания счетчика, просят обращаться по телефонам горячих линий или по электронной почте.

«Теплоснабжение города Одессы»

В КП «Теплоснабжение города Одессы» ждут ваших звонков по таким тел.:

тел. диспетчерской службы (048) 723-32 05 (круглосуточно);

тел. единого информационного центра (048) 705-61-00 (пн – пт 8:00 – 17:00, сб, вс – выходные, обед 12:00 – 13:00).

Письменные обращения одесситов принимают по электронной почте stz@teplo.od.ua.

Сайт: teplo.od.ua.

«Одессагаз»

Сотрудники «Одессагаз» также пока контактируют с потребителями в удалённом режиме:

звонки принимают по тел. колл-центра (048) 705-39-09 (с 8:30 – 17:30);

письменные обращения – по электронному адресу callcentr@odgaz.odessa.ua;

передать показания счетчика и уточнить данные состояния лицевого счета можно по тел. автоответчиков (048) 796-46-40, (048) 796-42-70, (048) 737-37-74 (с 8:30 до 17:30) и операторов (048) 705-36-46; (048) 705-36-73; (048) 705-39-72; (048) 705-39-90; (048) 705-39-49.

показания счётчика принимают также по Viber (050) 39-03-104.

Сайт: odgaz.odessa.ua.

«Одессагаз-Поставка»

В «Одессагаз-Поставка» обратиться можно следующим образом:

позвонить по тел. контакт-центра 0 (800) 20-10-04 и (093) 170-36-66;

написать в чат-бот Telegram (https://t.me/odgazpostach_bot);

(https://t.me/odgazpostach_bot); отправить письмо по электронной почте mailbox@gazpostach.od.ua или по почтовому адресу: 65025, г. Одеса, ул. Приморская, 47/1.

заполнить специальную форму на сайте организации.

Сайт: gazpostach.od.ua.

«Инфоксводоканал»

В отделениях «Инфоксводоканала» на время карантина также не обслуживают посетителей. Информацию по водоснабжению предоставляют по тел.:

(048) 705-55-05, (048) 780-55-05, (068) 905-55-05, (093) 170-01-55, (066) 905-55-05 (круглосуточно);

тел. автоответчиков для передачи показаний счетчика: (048) 705-56-67, (048) 705-56-68, (048) 705-47-06, (048) 705-47-07, (048) 705-46-84, (048) 705-46-85.

Обращения принимают по электронной почте: ovs@infoxvod.com.ua.

Сайт: infoxvod.com.ua.

«Одессаоблэнерго»

В «Одессаоблэнерго» консультируют по вопросам электроснабжения и записывают показания счетчика тоже только удалённо:

по тел. контакт-центра (095) 750-90-90, (068) 750-90-90 и (048) 752-90-90;

письма обрабатывают по электронной почте call-center@oblenergo.odessa.ua;

показания счетчика можно передать еще в Telegram ( https://t.me/odesaoblenergobot) и Facebook ( https://www.facebook.com/odesaoblenergo/) или в личном кабинете на сайте компании.

Отметим, в районных отделениях РЭС установили специальные боксы для письменных обращений. График их работы необходимо уточнять в информационно-консультативном центре по тел. (048) 705-25-00.

Сайт: oblenergo.odessa.ua.

О новых правилах карантина в Одессе читайте ЗДЕСЬ.

Фото: Профидом

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