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Новости Одессы и Одесской области

В Одессе первый паспорт и идентификационный номер можно получить одновременно — Центр админуслуг

В Одессе первый паспорт и идентификационный номер можно получить одновременно — Центр админуслуг

Теперь в Центре админуслуг Одесского горсовета подростки смогут одновременно получить первый паспорт (ID-карту) и номер налогоплательщика.

Об этом сообщили в пресс-службе горсовета.

Услугой ID-14 могут воспользоваться дети в возрасте от 14 до 18 лет. Для этого нужно предварительно записаться по телефону (048) 70-55-555, а потом прийти в ближайшее отделение центра (Косовская, 2д, Генерала Петрова, 22 или Ак. Королёва, 9) и написать заявление. Документы оформят за 20 дней. Услуга является бесплатной.

С собой нужно взять:

  •  свидетельство о рождении;
  •  справку о регистрации места жительства;
  • -документы, удостоверяющие личность одного из родителей.

По вопросам работы центра звоните в call-центр по тел. (048) 70-55-555 или 15-35 (для соединения с администратором ЦНАП нажмите 9).

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