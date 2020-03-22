Перенос газовой трубы: что надо знать и куда обращаться одесситам?

Устройство газовых коммуникаций в квартире должно соответствовать определенным требованиям, поэтому самостоятельная установка и подключение оборудования, а также перенос газовой трубы в другое место категорически запрещены. Все вопросы по прокладке внутренних и наружных газопроводов решаются газовой службой, без разрешения которой можно только отодвинуть плиту, и то — только на ограниченное расстояние.
Расскажем, как получить согласование на замену газопровода и о правилах переноса газовых труб.
Согласование для замены газопровода
Возможен или нет перенос, могут решить только уполномоченные органы, то есть служба газа вашего города или района. Заниматься любыми демонтажными и монтажными работами имеет право только специалист, имеющий квалификацию. Безусловно, без согласования перенос труб осуществлять нельзя.
Разрешение оформляется в такой последовательности:
- Написать заявление в «Одессагаз» (по стандартной форме). Адрес: Одария,1, телефон контакт-центра: (048) 705-39-09.
- На основании заявления к вам домой придет представитель газовой службы. Время уточняется заранее.
- Специалист производит осмотр, выслушивает пожелания, отвечает на вопросы. Часто на этом этапе приходится менять планы, так как желательный перенос не соответствует требованиям безопасности.
- Утверждение окончательной схемы переноса, составление сметы. Все документы оформляет организация, предоставляющая услуги — то есть «Одессагаз». Без согласия собственника жилья работы не производятся.
- Если условия переноса удовлетворяют, оплачиваете услугу по квитанции и договариваетесь о времени начала работ.
Процедура согласования обычно занимает несколько дней, затянуться на длительный период она может только по одной причине: если владельцы квартиры или дома и представители газовой службы не нашли компромиссного решения.
Общие требования и нормативы
Чтобы процесс согласования прошел гладко, лучше заранее ознакомиться с основными положениями устройства газовой системы в жилых помещениях. В качестве шпаргалки можно использовать нормативный документ ДБН В.2.5-20-2018 (действуют с 1 июля 2019 года). Эти нормы распространяются на проектирование, строительство новых, расширение, реконструкцию, техническое переоснащение и эксплуатацию систем газоснабжения для обеспечения потребителей голубым топливом.
Где может располагаться газовая труба, а где нет:
- Никакого монтажа в жилых помещениях и вентиляционных шахтах.
- Недопустимо пересечение с проёмом для окон и дверей.
- Запрещено прокладывание в сложно доступных участках.
- Минимальное расстояние газовой трубы от пола – 2 м.
- Разрешается монтаж только в тех помещениях, где минимальная высота потолков составляет 220 см. И эти помещения должны качественно проветриваться.
- Кухня не должна обеспечиваться вентиляцией, затрагивающей жилые помещения.
- Стеновые и потолочные поверхности, приближенные к газовой технике, должны иметь особое покрытие из негорючей штукатурки. Если на стене нет такого покрытия, её нужно изолировать от газовых аппаратов с помощью металлического листа.
Внимание: стоимость работ будет индивидуальной — в зависимости от пожеланий заказчика.
Фото: avtosvarka71
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