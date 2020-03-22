Перенос газовой трубы: что надо знать и куда обращаться одесситам?

Устройство газовых коммуникаций в квартире должно соответствовать определенным требованиям, поэтому самостоятельная установка и подключение оборудования, а также перенос газовой трубы в другое место категорически запрещены. Все вопросы по прокладке внутренних и наружных газопроводов решаются газовой службой, без разрешения которой можно только отодвинуть плиту, и то — только на ограниченное расстояние. Расскажем, как получить согласование на замену газопровода и о правилах переноса газовых труб.

Согласование для замены газопровода

Возможен или нет перенос, могут решить только уполномоченные органы, то есть служба газа вашего города или района. Заниматься любыми демонтажными и монтажными работами имеет право только специалист, имеющий квалификацию. Безусловно, без согласования перенос труб осуществлять нельзя.

Разрешение оформляется в такой последовательности:

Написать заявление в «Одессагаз» (по стандартной форме). Адрес: Одария,1, телефон контакт-центра: (048) 705-39-09. На основании заявления к вам домой придет представитель газовой службы. Время уточняется заранее. Специалист производит осмотр, выслушивает пожелания, отвечает на вопросы. Часто на этом этапе приходится менять планы, так как желательный перенос не соответствует требованиям безопасности. Утверждение окончательной схемы переноса, составление сметы. Все документы оформляет организация, предоставляющая услуги — то есть «Одессагаз». Без согласия собственника жилья работы не производятся. Если условия переноса удовлетворяют, оплачиваете услугу по квитанции и договариваетесь о времени начала работ.

Процедура согласования обычно занимает несколько дней, затянуться на длительный период она может только по одной причине: если владельцы квартиры или дома и представители газовой службы не нашли компромиссного решения.

Общие требования и нормативы

Чтобы процесс согласования прошел гладко, лучше заранее ознакомиться с основными положениями устройства газовой системы в жилых помещениях. В качестве шпаргалки можно использовать нормативный документ ДБН В.2.5-20-2018 (действуют с 1 июля 2019 года). Эти нормы распространяются на проектирование, строительство новых, расширение, реконструкцию, техническое переоснащение и эксплуатацию систем газоснабжения для обеспечения потребителей голубым топливом.

Где может располагаться газовая труба, а где нет:

Никакого монтажа в жилых помещениях и вентиляционных шахтах. Недопустимо пересечение с проёмом для окон и дверей. Запрещено прокладывание в сложно доступных участках. Минимальное расстояние газовой трубы от пола – 2 м. Разрешается монтаж только в тех помещениях, где минимальная высота потолков составляет 220 см. И эти помещения должны качественно проветриваться. Кухня не должна обеспечиваться вентиляцией, затрагивающей жилые помещения. Стеновые и потолочные поверхности, приближенные к газовой технике, должны иметь особое покрытие из негорючей штукатурки. Если на стене нет такого покрытия, её нужно изолировать от газовых аппаратов с помощью металлического листа.

Внимание: стоимость работ будет индивидуальной — в зависимости от пожеланий заказчика.

Фото: avtosvarka71

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