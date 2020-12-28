Несколько лет назад был принят Закон Украины «Об обеспечении коммерческого учета природного газа». В связи с этим облгазы по решению правительства должны были обеспечить установку счетчиков в квартирах и домах с 2012-го по 2020 год – поэтапно, в зависимости от категории потребителей. С 1 января 2021 года потребители без счетчиков должны быть отключены от газоснабжения.

Этот вопрос сейчас активно обсуждается, но до конца так и не решен. Чего ждать потребителям, у которых до сих пор не установлены приборы учета газа?

Нормы потребления газа не отражают реальной ситуации?

Тема установки счетчиков и оплата за газ по нормам потребления (при отсутствии счетчиков) не один год будоражит украинцев. Поводов для этого более чем достаточно.

Напомним, что счетчики облгазы должны были установить бесплатно и в определенные сроки:

до 1 января 2012 года – в квартирах и частных домах, где газ используется для отопления;

до 1 января 2016 года – у кого есть газовая плита и бойлер;

до 1 января 2021 года – в домах и квартирах с газовой плитой.

Необходимость коммерческого учета объясняли тем, что нормы потребления не отражают реальной ситуации. К примеру, в квартире зарегистрировано два человека, а по факту проживают пятеро. Соответственно, и потребление газа в несколько раз больше.

Затем были многократные попытки увеличить нормы потребления. Подобное постановление появилось на сайте Министерства энергетики и угольной промышленности и в феврале этого года. К примеру, для домохозяйств с газовой плитой, при отсутствии горячего водоснабжения и газового бойлера, уже с 1 июля 2020 года предлагали установить норму потребления 7,1 кубометра на человека в месяц с апреля по сентябрь и 12 кубометров с октября по март.

А при наличии газовой плиты и бойлера нормы планировали сделать еще больше: 16,3 кубометра на человека в месяц с апреля по сентябрь и 27 кубометров с октября по март. Мало того, в документе шла речь о том, что с 1 октября 2021 года получателей субсидий будут лишать помощи, если они «не обеспечили самостоятельной установки индивидуальных приборов учета природного газа (индивидуальных счетчиков) и письменно отказались от их установления за счет государственного бюджета или собственных средств операторов газораспределительных систем».

После волны возмущения, которую вызвало общественное обсуждение этого постановления, его, видимо, «отложили». Но всем понятно, что таким образом людей хотели заставить устанавливать счетчики газа за свой счет, так как средств на эти цели у облгазов не хватает. По этой же причине газовые компании в свое время стали устанавливать вместо индивидуальных счетчиков общедомовые. И сейчас, в свете коммерческого учета, это еще одна проблема, которая требует решения.

Чем грозит отказ потребителя от установки индивидуального газового счетчика?

Если сотрудники облгаза предлагают установить индивидуальный счетчик газа – соглашайтесь. Рано или поздно поставка газа для всех будет осуществляться только при наличии приборов учета. А отказ от установки счетчика создаст лишние проблемы.

Во-первых, при отказе потребителя от бесплатного счетчика составляется акт о нарушении и такой потребитель переводится на предельные нормы потребления газа, которые в несколько раз больше.

Во-вторых, потребителю все равно придется установить счетчик, но уже за свой счет. В противном случае можно остаться без газа.

Газовые счетчики: общедомовые или индивидуальные?

В многоквартирных домах, где есть общедомовые счетчики газа, устанавливать индивидуальные приборы учета облгазы не намерены. Говорят, дополнительные средства на эти цели не предусмотрены. При этом счета выставляют на основании показаний общедомового счетчика, разбрасывая общий объем исходя из количества зарегистрированных в квартире жильцов. Такой подход вряд ли можно назвать коммерческим – считают эксперты.

Так, Татьяна Бойко, координатор энергопрограмм гражданской сети «Опора», говорит, что общедомовые счетчики должны использоваться только в качестве источника информации, но не для выставления счетов. Платежки в таком случае должны выписывать исходя из норм потребления.

По мнению Татьяны Бойко, газовщики в данном случае нарушают закон: несмотря на наличие общедомового счетчика, они должны устанавливать и индивидуальные.

Потребителей, в домах которых есть общедомовые счетчики, но нет индивидуальных, такая ситуация тоже не устраивает: кто-то платит не только за себя, но и за соседей. Да и расчет абонентской платы в таком случае очень приблизительный, ведь он зависит от объема потребления конкретного домохозяйства. А без индивидуального прибора учета его определить невозможно.

Да, можно поставить индивидуальный счетчик и за свой счет, но не у каждого есть финансовая возможность. Стоимость счетчика – 1200-1500 гривен плюс приблизительно столько же составит стоимость дополнительных работ и расходных материалов. Итого минимум 3000 гривен.

За чей счет должны устанавливать индивидуальные счетчики газа?

Недавно по этому поводу дало разъяснение Министерство юстиции, чем, собственно, поставило точку в данном вопросе. Юристы уточнили, что, согласно Закону «Об обеспечении коммерческого учета природного газа», газораспределительные предприятия (операторы ГРС) обязаны обеспечить установку индивидуальных приборов учета газа за счет абонплаты. Но даже если предприятие и поставит счетчик, потребителю придется доплатить за те же дополнительные работы и расходные материалы. Так что бесплатно на деле оказывается не совсем бесплатно.

По состоянию на 1 января 2020 года вообще без счетчиков газа насчитывается более миллиона абонентов. Понятно, что газоснабжающие предприятия до 1 января 2021 года не успеют обеспечить установку такого количества приборов учета.

Эксперты успокаивают: отключать газ домохозяйствам без счетчиков не будут по нескольким причинам. Если газовщики не обеспечили домохозяйство счетчиком – это их проблема, потребитель в таком случае ответственности не несет. К тому же на время действия карантина, а он продлен до весны, запрещено отключать потребителей от коммунальных услуг.

Решением проблемы могло бы стать принятие закона о переносе срока установки счетчиков газа. На сегодняшний день в Верховной Раде уже зарегистрировано два законопроекта, в которых предлагается отодвинуть сроки, соответственно, до 1 января 2023 года и до 1 января 2024 года. И вероятность такого решения вопроса вполне очевидна.

Ольга Новикова

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