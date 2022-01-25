На дороги Украины выехали полицейские «фантомы»

Как пояснили в пресс-службе МВД Украины, «фантомы» – это автомобили патрульной полиции, на первый взгляд ничем не отличаются от других машин-участников дорожного движения. При этом они представляют собой передвижные комплексы фиксации скорости автомобилей во время движения и могут фиксировать до 50 движущихся целей одновременно.

«Фантомы работают на базе автомобиля Skoda Kodiaq и интегрированной системы контроля скорости движущихся транспортных средств, считывания и распознавания номерных знаков с последующей проверкой в базах данных. Это сложный программно-аппаратный комплекс, позволяющий фиксировать административные правонарушения в автоматическом режиме. В случае автоматической фиксации автомобилем-фантомом нарушений на дороге, данные отправляются в систему автоматической фиксации. После чего автоматически формируется постановление об административном правонарушении. Уполномоченный полицейский, проанализировав полученные материалы, выносит административное постановление с наложением квалифицированной электронной подписи. То есть делается невозможным человеческий фактор и такое постановление невозможно подделать»,

– рассказали в полиции.

На автомобилях несут службу полицейские в форменной одежде и со служебными удостоверениями. Они могут останавливать автомобили нарушителей. Но, как отмечают в МВД, это будет касаться особо дерзких и опасных нарушений ПДД, которые будут замечать инспекторы во время патрулирования, например, проезд на запретный сигнал светофора или пересечение двойной сплошной полосы движения, когда это могло привести к серьезным последствиям.

Как утверждают правоохранители, данное новшество ввели не с целью увеличения штрафов, а с тем, чтобы предотвратить ДТП из-за превышения водителями скорости движения.

На сегодняшний день полностью готовы к использованию четыре «фантома». Но в этом году планируется закупить еще 30 таких спецавтомобилей, а в 2023 году – 110.

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Фото с портала МВД Украины