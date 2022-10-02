С 1 октября этому правилу должны следовать все водители

С 1 октября по 1 мая все автомобили и другой транспорт вне населенных пунктов должны должны двигаться с включенным ближним светом фар или дневными ходовыми огнями.

В Национальной полиции Украины напоминают водителям, что с 1 октября по 1 мая на всех механических транспортных средствах вне населенных пунктов должны быть включены дневные ходовые огни, а в случае их отсутствия в конструкции транспортного средства — ближний свет фар.

«Световой день становится короче, а в осенне-зимний период дождей, туманов и снегопадов часто возникает недостаточная видимость на дороге.

Именно поэтому важно обозначать перемещение авто включёнными ходовыми огнями или дневным светом фар. Так ваш автомобиль будет заметен для пешеходов и других участников дорожного движения, а еще снизится риск попадания в ДТП», — говорится в сообщении.

Соответствующая обязанность водителя предусмотрена пунктом 9.8 Правил дорожного движения.

Дневные ходовые огни — это внешние световые приборы белого цвета, предусмотренные конструкцией транспортного средства, установленные спереди транспортного средства и предназначенные для улучшения видимости транспортного средства во время его движения в светлое время суток.