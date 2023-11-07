Село Новые Трояны в Одесской области: почему сюда возвращается молодежь

Для авторов статей нет ничего важнее обратной связи и пожеланий благодарных читателей. Такое поступило после рассказа о селе Островное и его жителях. Читательница просила рассказать и о жителях села Новые Трояны Городненской громады. С радостью откликаюсь и спешу вас перенести в одно из самых больших и красивых сел юга Одесской области.

Здесь каждый третий — бизнесмен

Люди в Троянах живут трудолюбивые, даже очень. Об этом свидетельствуют их дома – огромные и красивые, да виноградная лоза в каждом дворе. Жизнь болгарина без вина и переданных предками традиций – не жизнь. А так как в жилах каждого жителя тут течет болгарская кровь, то можете представить, как здесь проходят праздники: с бабушкиными обрядами и вином, приготовленным по дедовским рецептам. Но это исключительно после успешно проделанного дела. А дел у новотроянцев много, тут каждый третий — бизнесмен. Магазинчики и барчики — на каждом перекрестке. Также в селе работают шесть крупных фермерских хозяйств, большая пекарня и самый настоящий завод по производству кисломолочной продукции, которую здесь создают по старинным болгарским рецептам.

Молодежь тут тоже особенная – она не стремится в город. В Новых Троянах другая тенденция: люди возвращаются сюда из разных городов, чтобы трудиться и труд трансформировать во благо и комфорт. Жители с любовью называют свою родину NEW Трояны.

Хотят быть на сантиметр выше и на тонну зерна богаче всех

Писать об этом селе без юмора невозможно: здесь живут люди, знающие толк в шутках. Многие наверняка помнят задорную и многими любимую команду КВН «Троянски коне» («Троянские кони»). Она была создана в этом селе.

Утро тут начинается со звона колокольчиков, привязанных к шеям овец, коз и баранов, которые чинно проходят под окнами пробуждающихся селян. И у меня было такое утро – пробуждение под многоголосое блеяние забыть невозможно. Животные уходят на пастбища, вернее, их уводит пастух. К слову, быть пастухом в этом селе почетно.

Новотроянцы — щедрые люди, и это я тоже знаю не понаслышке. И очень запасливые. Если зайти в погреб новотроянской семьи, можно получить гастрономический шок от количества консерваций, солений, кадушек с брынзой и бочек с вином.

«Искат да имат сичку» — эта фраза с болгарского переводится, как «хотят иметь все». В этом вся «соль», суть и характер новотроянцев. В этом и «корень» соперничества новотроянцев и чийшийцев (жителей соседнего села Чийший (Городнее), о котором много судачат. Но на самом деле речь идет о здоровой конкуренции, а не о какой-либо неприязни.

И если к соседям по селу новотроянцы относятся так, чтобы быть на сантиметр выше, на тонну зерна богаче и в чем-то лучше, то по отношению к соседу тут царит настоящая любовь.

Потомки паломников в Иерусалим

Слово «хаджалък» означает паломничество. И к жителям села оно имеет прямое отношение. Здесь каждый род называют по прозвищам, очень редко по фамилиям. Так вот, приставку «хаджи» добавляли к прозвищам тех людей, чьи предки паломниками посещали Божий гроб в Иерусалиме. И таких родов сегодня в селе 15, а это солидная цифра. Вот некоторые из них — Хаджииванови, Хаджиантонови, Хадждидойчеви, Хаджипетрови.

Я снова запланировала творческую вылазку в село Новые Трояны, и вы не отказывайте себе в этом удовольствии – насладиться юмором и щедростью местных жителей. Но если после сытного угощения вам всучат штыковую лопату и попросят составить хозяевам компанию в огороде, не удивляйтесь. Ведь главная особенность новотроянцев – трудолюбие, которое они ценят и в других.