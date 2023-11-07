Село Нові Трояни на Одещині: чому сюда повертається молодь

Для авторів статей немає нічого важливішого за зворотний зв’язок і побажання вдячних читачів. Таке надійшло після розповіді про село Острівне та його мешканців. Читачка просила розповісти і про жителів села Нові Трояни Городненської громади. З радістю відгукуюся і поспішаю вас перенести в одне з найбільших і найкрасивіших сіл півдня Одеської області.

Тут кожен третій — бізнесмен

Люди в Нових Троянах живуть працьовиті, навіть дуже. Про це свідчать їхні будинки — величезні й красиві, та виноградна лоза в кожному дворі. Життя болгарина без вина і переданих предками традицій — не життя. А оскільки в жилах кожного жителя тут тече болгарська кров, то можете уявити, як тут проходять свята: з бабусиними обрядами і вином, приготованим за дідівськими рецептами. Але це виключно після успішно виконаної справи. А справ у новотроянців багато, тут кожен третій — бізнесмен. Магазинчики і барчики — на кожному перехресті. Також у селі працюють шість великих фермерських господарств, велика пекарня і справжнісінький завод із виробництва кисломолочної продукції, яку тут створюють за старовинними болгарськими рецептами.

Молодь тут теж особлива — вона не прагне в місто. У Нових Троянах інша тенденція: люди повертаються сюди з різних міст, щоб працювати і працю трансформувати на благо і комфорт. Жителі з любов’ю називають свою батьківщину NEW Трояни.

Хочуть бути на сантиметр вищими і на тонну зерна багатшими за всіх

Писати про це село без гумору неможливо: тут живуть люди, які знаються на жартах. Багато хто, напевно, пам’ятає завзяту і багатьма улюблену команду КВК «Троянські коні» («Троянські коні»). Її було створено в цьому селі.

Ранок тут починається з дзвону дзвіночків, прив’язаних до ший овець, кіз і баранів, які чинно проходять під вікнами селян, що прокидаються. І в мене був такий ранок — пробудження під багатоголосе бекання забути неможливо. Тварини йдуть на пасовища, вірніше, їх веде пастух. До слова, бути пастухом у цьому селі почесно.

Новотроянці — щедрі люди, і це я теж знаю не з чуток. І дуже запасливі. Якщо зайти до льоху новотроянської сім’ї, можна отримати гастрономічний шок від кількості консервацій, солінь, діжок із бринзою і бочок із вином.

«Искат да имат сичку» — ця фраза з болгарської перекладається, як «хочуть мати все». У цьому вся «сіль», суть і характер новотроянців. У цьому й «корінь» суперництва новотроянців і чийшійців (мешканців сусіднього села Чийший (Городнєє), про яке багато пліткують. Але насправді йдеться про здорову конкуренцію, а не про якусь неприязнь.

І якщо до сусідів по селу новотроянці ставляться так, щоб бути на сантиметр вищими, на тонну зерна багатшими і в чомусь кращими, то стосовно сусіда тут панує справжня любов.

Нащадки паломників до Єрусалима

Слово «хаджалк» означає паломництво. І до жителів села воно має прямий стосунок. Тут кожен рід називають за прізвиськами, дуже рідко за прізвищами. Так от, приставку «хаджі» додавали до прізвиськ тих людей, чиї предки прочанами відвідували Божу труну в Єрусалимі. І таких родів сьогодні в селі 15, а це солідна цифра. Ось деякі з них — Хаджііванові, Хаджіантонові, Хадждідойчеві, Хаджіпетрові.

Я знову запланувала творчу вилазку в село Нові Трояни, і ви не відмовляйте собі в цьому задоволенні — насолодитися гумором і щедрістю місцевих жителів. Але якщо після ситного частування вам всучать багнетну лопату і попросять скласти господарям компанію в городі, не дивуйтеся. Адже головна особливість новотроянців — працьовитість, яку вони цінують і в інших.