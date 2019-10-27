fbpx
Новости Одессы и Одесской области

Новое в законодательстве о субсидиях: кому сделают поблажку

Новое в законодательстве о субсидиях: кому сделают поблажку

Что нового в правилах назначения субсидии и кто не может рассчитывать на помощь государства? Эти вопросы наши читатели задают достаточно часто. Постараемся ответить на них.

Кому не помогут?

Согласно правилам предоставления субсидий, отказать в назначении помощи могут, если:

  •  отапливаемая площадь жилого помещения превышает 120 кв. м (для квартир) или 200 кв. м (для домов);
  •  кто-то из членов семьи имеет в собственности автомобиль, с даты выпуска которого прошло менее 5 лет (это не касается автомобилей, которые были получены бесплатно или приобретены на льготных условиях через органы социальной защиты населения);
  •  в составе семьи есть лица, достигшие 18 лет, и при этом у них отсутствуют доходы, которые учитываются при назначении жилищной субсидии, или они или за них не уплатили ЕСВ в размере не меньше минимального;
  •  кто-то из членов семьи в течение последних 12 месяцев приобрел или получил право собственности на земельный участок, квартиру, дом, транспортное средство, строительные материалы, другие товары или оплатил любые услуги (кроме медицинских, образовательных и жилищно-коммунальных услуг) на сумму, превышающую 50 тысяч гривен;
  •  есть задолженность по оплате за жилищно-коммунальные услуги, сумма которой превышает 340 гривен;
  •  гражданин не вернул избыток перечисленной (или выплаченной) суммы жилищной субсидии за предыдущие периоды;
  •  в семье есть должники по выплате алиментов, которые не платят их более трех месяцев.

Кому повезло?

Вместе с тем недавно правительство внесло изменения в порядок предоставления субсидий, чем облегчило условия получения государственной помощи на оплату коммунальных услуг некоторым категориям населения.

  • В сельской местности при назначении жилищной субсидии не будут учитываться доходы одного из супругов пенсионного возраста, который зарегистрирован по другому адресу.
  • Субсидия военнослужащим будет назначаться без получения информации об уплате ими единого социального взноса.
  • Комиссии при органах местного самоуправления смогут назначать субсидию детским домам семейного типа (ДДСТ) на сверхнормативную площадь жилья. Кроме того, в доход ДДСТ не будет учитываться материальная помощь и стипендия детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки.

Мария Васильева

Фото: delo.ua

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Редакция
РедакцияПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
  • Нормы потребления коммуналки для льготников и субсидиантов: как сэкономить
    Нормы потребления коммуналки для льготников и субсидиантов: как сэкономить

    С марта этого года субсидию стали выплачивать наличными, что для потребителей, безусловно, удобнее. Ведь часть государственной помощи можно сэкономить и потратить на свое усмотрение. С октября такая же система заработала и в отношении льгот. Чтобы сэкономить, надо понимать, сколько государство выделит денег льготнику или субсидианту. А это напрямую зависит от установленных на жилищно-коммунальные услуги социальных нормативов и норм.

    ПОДРОБНЕЕ
  • Субсидии и льготы: что нужно знать о монетизации, проверках и долгах
    Субсидии и льготы: что нужно знать о монетизации, проверках и долгах

    «Одесская жизнь» уже публиковала материалы на тему субсидий и льгот. Так, с октября произошли изменения в правилах назначения субсидий. А еще запустили монетизацию льгот. Но у наших читателей все равно возникают вопросы: что, почему и как? Разъяснения по самым актуальным вопросам сегодняшнего дня предоставили в Министерстве социальной политики.

    ПОДРОБНЕЕ
  • Хотите деньгами? Как одесситам монетизировать свои льготы
    Хотите деньгами? Как одесситам монетизировать свои льготы

    С 1 октября начала действовать обновленная система монетизации льгот. Это значит, что если раньше вы получали такую помощь от государства в виде скидки в коммунальной платежке, то теперь льгота будет приходить либо в виде живых денег, либо же на счет в Ощадбанке, с которого будет автоматически отправляться коммунальщикам. При этом порядок назначения выплат остается неизменным — в соответствии с законом. Но для того, чтобы изменить существующий порядок, нужно успеть в срок подать соответствующие заявления.

    ПОДРОБНЕЕ
  • Монетизация субсидий и льгот: одесситам рассказали о нововведениях
    Монетизация субсидий и льгот: одесситам рассказали о нововведениях

    В связи с тем, что на носу отопительный сезон, тема субсидий и льгот, их монетизации становится гораздо более актуальной, чем в теплое время года. Директор департамента труда и социальной политики Одесского горсовета Елена Китайская рассказала о нововведениях, касающихся монетизации субсидий и льгот. Новый порядок их начислений вступил в силу с 1 октября текущего года.

    ПОДРОБНЕЕ
  • Нові правила нарахування субсидій та їх монетизація: що змінилося з 1 жовтня
    Нові правила нарахування субсидій та їх монетизація: що змінилося з 1 жовтня

    З 1 жовтня в Україні запроваджується новий механізм фінансування житлових субсидій та виплата пільг на оплату житлово-комунальних послуг.

    ПОДРОБНЕЕ
Все новости
Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2019, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить