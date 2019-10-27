Новое в законодательстве о субсидиях: кому сделают поблажку

Нормы потребления коммуналки для льготников и субсидиантов: как сэкономить С марта этого года субсидию стали выплачивать наличными, что для потребителей, безусловно, удобнее. Ведь часть государственной помощи можно сэкономить и потратить на свое усмотрение. С октября такая же система заработала и в отношении льгот. Чтобы сэкономить, надо понимать, сколько государство выделит денег льготнику или субсидианту. А это напрямую зависит от установленных на жилищно-коммунальные услуги социальных нормативов и норм. ПОДРОБНЕЕ

Субсидии и льготы: что нужно знать о монетизации, проверках и долгах «Одесская жизнь» уже публиковала материалы на тему субсидий и льгот. Так, с октября произошли изменения в правилах назначения субсидий. А еще запустили монетизацию льгот. Но у наших читателей все равно возникают вопросы: что, почему и как? Разъяснения по самым актуальным вопросам сегодняшнего дня предоставили в Министерстве социальной политики. ПОДРОБНЕЕ

Хотите деньгами? Как одесситам монетизировать свои льготы С 1 октября начала действовать обновленная система монетизации льгот. Это значит, что если раньше вы получали такую помощь от государства в виде скидки в коммунальной платежке, то теперь льгота будет приходить либо в виде живых денег, либо же на счет в Ощадбанке, с которого будет автоматически отправляться коммунальщикам. При этом порядок назначения выплат остается неизменным — в соответствии с законом. Но для того, чтобы изменить существующий порядок, нужно успеть в срок подать соответствующие заявления. ПОДРОБНЕЕ