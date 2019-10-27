Новое в законодательстве о субсидиях: кому сделают поблажку

Что нового в правилах назначения субсидии и кто не может рассчитывать на помощь государства? Эти вопросы наши читатели задают достаточно часто. Постараемся ответить на них.
Кому не помогут?
Согласно правилам предоставления субсидий, отказать в назначении помощи могут, если:
- отапливаемая площадь жилого помещения превышает 120 кв. м (для квартир) или 200 кв. м (для домов);
- кто-то из членов семьи имеет в собственности автомобиль, с даты выпуска которого прошло менее 5 лет (это не касается автомобилей, которые были получены бесплатно или приобретены на льготных условиях через органы социальной защиты населения);
- в составе семьи есть лица, достигшие 18 лет, и при этом у них отсутствуют доходы, которые учитываются при назначении жилищной субсидии, или они или за них не уплатили ЕСВ в размере не меньше минимального;
- кто-то из членов семьи в течение последних 12 месяцев приобрел или получил право собственности на земельный участок, квартиру, дом, транспортное средство, строительные материалы, другие товары или оплатил любые услуги (кроме медицинских, образовательных и жилищно-коммунальных услуг) на сумму, превышающую 50 тысяч гривен;
- есть задолженность по оплате за жилищно-коммунальные услуги, сумма которой превышает 340 гривен;
- гражданин не вернул избыток перечисленной (или выплаченной) суммы жилищной субсидии за предыдущие периоды;
- в семье есть должники по выплате алиментов, которые не платят их более трех месяцев.
Кому повезло?
Вместе с тем недавно правительство внесло изменения в порядок предоставления субсидий, чем облегчило условия получения государственной помощи на оплату коммунальных услуг некоторым категориям населения.
- В сельской местности при назначении жилищной субсидии не будут учитываться доходы одного из супругов пенсионного возраста, который зарегистрирован по другому адресу.
- Субсидия военнослужащим будет назначаться без получения информации об уплате ими единого социального взноса.
- Комиссии при органах местного самоуправления смогут назначать субсидию детским домам семейного типа (ДДСТ) на сверхнормативную площадь жилья. Кроме того, в доход ДДСТ не будет учитываться материальная помощь и стипендия детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки.
Мария Васильева
Фото: delo.ua