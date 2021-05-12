Новая жизнь старой Одессы: такой загадочный Высокий переулок (видео)

В одесском высоком переулке притаилось несколько загадок, на которые так и хочется получить ответы. Например, почему переулок? Ведь это довольно длинная улица, которая тянется от Молдаванки до горы Чумки. И почему Высокий?

По одной из версий, Высоким он стал потому, что территория вокруг Чумки была приподнята.

Высоким переулок был сразу, но потом стал Сиротской улицей, а затем – Сиротским переулком. В этом переулке по сей день стоят малоэтажки, которые навевают печаль своим состоянием.

Высоток в Высоком переулке нет, но на каждом квартале этого длинного переулка идет своя неповторимая жизнь…

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А почитать об одесском Высоком переулке можно ЗДЕСЬ.

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