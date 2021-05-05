Новая жизнь старой Одессы: сквер, где «прячется» таинственный маяк (видео)

На маленьком квартале одесской улицы Преображенской находится сквер, у которого нет названия. Так бывает: сквер есть, а имени у него нет.
Этот сквер занимает всего один квартал – от памятника Малиновскому до бульвара Жванецкого. Это удивительное место: сквер со скамеечками и следами некогда ухоженности «спрятался» среди домов, каждый из которых – памятник архитектуры. Здания эти, правда, пребывают в состоянии удручающем…
В свое время, как и улица Преображенская, сквер носил имя товарища Троцкого. Черты сквера сохранились и сегодня: деревья, скамейки, ограда. Но все это сегодня не называется сквером. Как гласят все уличные таблички, это начало улицы Преображенской.
Архитектурный «микс» здесь поражает. Это квартал необыкновенных балконов и каких-то «неожиданных» крылечек.
А еще здесь «притаился» один из необычных маяков Одессы – Створный маяк. Он выполнен в виде башенки, где горит красный фонарь…
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А почитать об одесском сквере без названия можно ЗДЕСЬ.
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