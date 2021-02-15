Новая жизнь старой Одессы: чем примечательна улица Осипова? (видео)

Одесская улица Осипова протянулась от Еврейской до Малой Арнаутской. Она пересекает улицы Троицкую, Успенскую, Базарную и Большую Арнаутскую.

Эта улица кажется очень упорядоченной, ее дома выстроены в строгие ряды, но отличаются балконным разнообразием. К тому же, здесь почти нет домов-развалюх, а на многих фасадах сохранилась историческая лепнина.

Кроме того, улица Осипова известна множеством мемориальных табличек, памятников, панно и фасадных «разукрашек».

Как называлась эта улица раньше и в честь кого получила свое нынешнее название? В честь кого здесь установлены мемориальные доски? И где искать «кусочек старой Одессы»? Узнать ответы на эти и многие другие вопросы вы сможете, посмотрев новое видео от «Одесской жизни».

А больше почитать об улице Осипова можно ЗДЕСЬ.

Также смотрите наше видео об одной из центральных улиц одесской Молдаванки и узнайте, как поживает улица Степовая.

Фото Марии Котовой