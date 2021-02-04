«Главная» улица одесской Молдаванки – как поживает Степовая? (видео)

Одесская улица Степовая (ранее – Мизикевича) тянется от улицы Заньковецкой до Михайловской площади. Многие местные считают ее «главной» на Молдаванке. Когда-то здесь была степь, но ее постепенно застроили, и она превратилась в предместье города.

Сейчас к старой улице на Молдаванке со всех сторон подступают высотки, а многие старые здания осыпаются.

Как и в былые времена, так и сегодня, улицу эту можно назвать бурно торгующей. Тут есть два супермаркета, один из которых «устроился» на месте бывшего кинотеатра «Серп и молот» – главного «культвместилища» Молдаванки в советские времена.

А чем еще примечательна улица Степовая в наши дни? Об этом и многом другом можно узнать из нового видео «Одесской жизни».

Узнать больше об одесской улице Степовой можно ЗДЕСЬ.

Ранее «Одесская жизнь» рассказывала о крошечном, но очень интересном и примечательном переулке Некрасова, а также о том, чем примечателен переулок Маяковского.

Фото Марии Котовой