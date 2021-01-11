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Одесская улица Осипова: балконный ассортимент, памятники-таблички и фасадные разукрашки (фото)

Одесская улица Осипова: балконный ассортимент, памятники-таблички и фасадные разукрашки (фото)

Осипова – улица в условно тихом центре Одессы, протянулась от Еврейской до Малой Арнаутской. Пересекает Троицкую, Успенскую, Базарную и Большую Арнаутскую. Улица кажется «выполненной» в строгих формах, с соблюдением порядка. А еще ее дома, выстроенные в четкие ряды, отличаются большим балконным «ассортиментом». И еще: разрушенных балконов здесь гораздо меньше, чем на других улицах.

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Памятные места

Именовалась она, как у нас водится, по-разному: Нижней немецкой, Немецкой ремесленной, Ремесленной, имени анархиста Льва Тарло.

После Второй мировой улица получила новое название в честь героя обороны Одессы полковника Якова Осипова, с тех не переименовывалась. Потому и сохранила в некоторых местах уличные указатели советских времен, а это на наших улицах уже редкость.

Улица вообще славится множеством мемориальных табличек, памятников, панно и фасадно-воротных «разукрашек». Создается впечатление, что так строгую улицу пытаются разнообразить, желательно поярче.

Здесь, на углу улиц Осипова и Базарной, находится бюст Михая Эминеску у здания консульства Румынии.

На Осипова проживает и творение Татьяны Штыкало – кот Рыжик.

Ну а среди мемориальных досок имеется и та, что посвящена жившему на этой улице чеканщику-ювелиру Израилю Рухомовскому. Да-да, тому самому одесскому ювелиру, который воссоздал золотую тиару скифского царя Сайтаферна. Она попала в Лувр и долгое время считалась обнаруженным при раскопках историческим шедевром, пока правда не выплыла наружу. Теперь дом с мемориальной табличкой, где жил Рухомовский – одно из излюбленных мест туристов. Сама табличка – не без прикола, как вообще вся эта прикольно-удивительная история: наш чеканщик бережно держит в руках ту самую тиару.

И еще вглядитесь: одна из мемориальных досок сообщает, что именно на улице Осипова проживал первый мэр Тель-Авива Меир Дизенгоф.

Стрит-арт рулит

Строгая улица изо всех сил старается придать себе яркости. Не счесть количества стрит-артов на ее старых фасадах. Тут вам и целая композиция на темы лета, и зверушки, и велосипедисты, и расписанные будки, и домики, словно сошедшие из мультика.

Отыщете вы здесь и кусочек «раньшей» Одессы с ее жителями, которые держат в руках тот самый «одеколонъ», и морскую тематику. Встретится вам и чеканное панно «Курсантской юности посвящается». Не удивительно: на Осипова находится Мореходный колледж Одесской морской академии.

На улице Осипова почти нет домов-развалюх. На удивление: на многих фасадах сохранилась историческая лепнина. Вот уж, в самом деле, есть чем полюбоваться!

Да, конечно, есть здания, которые так и просят о приведении в порядок их внешнего вида, но все это пока не критично. Равно как и с дорожным покрытием. В одних местах – красота, другие демонстрируют, как их мостили и приводили в порядок в самые разные времена.

И вот чтобы все это увидеть, сделать свои выводы, чем-то полюбоваться, от чего-то ужаснуться, а порой узнать незнакомые факты истории города, по Осипова стоит не проехаться, а неспешно пройтись…

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Мария Котова
Мария Котова ПРОФИЛЬ

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