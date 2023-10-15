Новости Одессы и Одесской области

Как незрячая девушка из Любашевки получила два высших образования и стала педагогом

Как незрячая девушка из Любашевки получила два высших образования и стала педагогом

Жительница Любашевки Юлия Нагаец в результате травмы еще в детстве полностью потеряла зрение. Окончив Одесскую школу-интернат №93 ​​для незрячих детей, она поступила на факультет иностранных языков Одесского национального университета имени Мечникова. И в 2019 вернулась в родной интернат преподавателем.

Благодарна родителям, отдавшим в интернат

Девушка заочно получила в Киеве второе высшее образование по специальности тифлопедагог (работа со слабовидящими и тотально слепыми детьми) и параллельно окончила музыкальную школу по классу скрипки.

В начале войны Юлия временно проживала в Любашевке, а затем перебралась в Ирландию.

— По диплому я учитель английского, испанского языков и иностранной литературы, ученикам преподаю английский. В нашей спецшколе дети учатся и живут в дружеской атмосфере. «А также приобретают жизненно необходимые социальные и бытовые навыки», — сказала Юлия Нагаец. — Некоторые осуждают родителей, которые отдают детей с недостатками здоровья под государственную опеку. Такое отношение пережили и мои родители, но я им безгранично благодарна за это решение. Не знаю, что со мной было бы, если бы не интернат.

Будучи студенткой, Юлия также активно занималась профессиональным плаванием на спине. Выступала в двух программах – 50 и 100 метров. Часто выигрывала турниры.

Первой в Одессе получила собаку-поводыря

Ее золотистый ретривер Амиго прошел специальную подготовку и более двух лет помогал Юлии передвигаться по городу. Правда, в Украине собаки-поводыри почему-то не узаконены. Поэтому в Одессе часто возникали недоразумения. Бывали досадные случаи, когда ее с собакой не пускали в маршрутку. У Ирландии ситуация другая. Там даже строго запрещено одевать на поводыря намордник. Юлии в этой стране очень нравится. Сейчас она интересуется темой подготовки собак-поводырей для незрячих людей. Посещает организацию, где этим занимаются. А уроки со своими одесскими питомцами проводит онлайн.

О любви и путешествиях

Юлия Нагаец с мужем

Юлия Нагаец с мужем

Со своим любимым Павлом Юлия училась в школе, потом в одном вузе. Юноша работает в колл-центре оператором. Сейчас молодожены вместе.

– Люблю путешествовать. Еще до войны была в Польше по обмену опытом, в Карпатах – в реабилитационном центре. Люблю слушать аудиокниги. К счастью с развитием компьютерных технологий, звуковых программ, помогающих работать в интернете, мы получили большие возможности в обучении и самореализации. Как раньше учились незрячие, не представляю. Ноутбук для меня – книга, тетрадь, все, – поделилась девушка.

Свою жизнь Юлия связала с педагогикой — хочет помогать слепым адаптироваться в социуме, чтобы они гармонично развивались и, несмотря на недостатки здоровья, преуспевали в жизни.

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Юрій Федорчук
Юрій Федорчук ПРОФИЛЬ

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