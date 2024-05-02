Результаты онлайн-анкетирования жителей Ренийской громады

С 12 до 26 апреля издание «Одесская жизнь» провело опрос жителей Ренийской громады об отношении к людям с инвалидностью. В нем приняли участие 134 жителя, 68% которых констатировали, что в последнее время заметили увеличение числа людей с инвалидностью. Около 80% респондентов сказали, что люди с инвалидностью есть в их окружении.
Мы поинтересовались, насколько доступными считают жители Ренийской громады свои населенные пункты для людей с инвалидностью, попросив оценить по пятибалльной шкале, где 1 – вообще не доступный, 2 – не доступный, но есть несколько оборудованных мест, 3 – не совсем доступный, нечто среднее, 4 – большей частью доступный, 5 – доступный. 49 человек выбрали вариант «что-то среднее», второй вариант отметили 36 человек, 21 – четвертый вариант. Меньше всего – десять человек – выбрали вариант «доступный».
На вопрос, что вы чувствуете, когда встречаете человека с инвалидностью, где предлагалось выбрать несколько вариантов ответа, почти 70% людей сказали о сочувствии, и около 37% — об уважении. Чувство жалости, а также грусть и печаль возникает у 30% опрошенных.
В опросе большинство – 56% — указали местом жительства город, 38% — село и 6% — поселок.
В чем больше всего нуждаются люди с инвалидностью?
В опросе можно было выбирать несколько вариантов ответа.
Приходилось ли вам помогать человеку с инвалидностью?
Матеріал підготовлений завдяки фінансовій підтримці Української Асоціації Медіа Бізнесу за гроші «Німецького Фонду Маршалла з США» та «Українського Медіа Фонду»