Результаты онлайн-анкетирования жителей Ренийской громады

Мы поинтересовались, насколько доступными считают жители Ренийской громады свои населенные пункты для людей с инвалидностью, попросив оценить по пятибалльной шкале, где 1 – вообще не доступный, 2 – не доступный, но есть несколько оборудованных мест, 3 – не совсем доступный, нечто среднее, 4 – большей частью доступный, 5 – доступный. 49 человек выбрали вариант «что-то среднее», второй вариант отметили 36 человек, 21 – четвертый вариант. Меньше всего – десять человек – выбрали вариант «доступный».

На вопрос, что вы чувствуете, когда встречаете человека с инвалидностью, где предлагалось выбрать несколько вариантов ответа, почти 70% людей сказали о сочувствии, и около 37% — об уважении. Чувство жалости, а также грусть и печаль возникает у 30% опрошенных.

В опросе большинство – 56% — указали местом жительства город, 38% — село и 6% — поселок.

В чем больше всего нуждаются люди с инвалидностью?

В опросе можно было выбирать несколько вариантов ответа.

Приходилось ли вам помогать человеку с инвалидностью?

Матеріал підготовлений завдяки фінансовій підтримці Української Асоціації Медіа Бізнесу за гроші «Німецького Фонду Маршалла з США» та «Українського Медіа Фонду»