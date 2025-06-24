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24 июня в результате российской атаки по Днепропетровской области был повреждён пассажирский поезд №52 Одесса — Запорожье.

Пассажиров эвакуировали в укрытие.

Среди пассажиров есть пострадавшие.

В результате ракетной атаки в Днепре есть погибшие и раненые.

Российские оккупанты во вторник, 24 июня, нанесли удары ракетами по Днепру и области.

Как сообщили в пресс-службе «Укрзализныци», в результате террористического удара россиян поврежден поезд №52 Одесса — Запорожье.

На место оперативно прибыли спасатели и бригады скорой помощи. Пассажиров оперативно перевели в укрытие, поскольку воздушная тревога в регионе продолжается.

Среди пассажиров есть пострадавшие.

“К счастью, обошлось без жертв среди пассажиров и работников железной дороги поезда №52 Одесса — Запорожье, возле которого произошло попадание вражеской ракеты. Пассажирам, которые получили травмы, оказывается медицинская помощь”, — сообщили в компании.

Для доставки пассажиров в Запорожье, Укрзализныця назначила дополнительный электропоезд, который отправится из Днепра ориентировочно в 13:00.

Что известно об атаке

Угроза применения баллистического вооружения в регионе была объявлена ​​в 10.58. После чего в Днепре и Днепропетровской области раздались взрывы.

Мониторинговые паблики пишут, что по Днепру было применено около четырех баллистических ракет Искандер-М.

Как сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак, в Днепре из-за вражеской атаки возник пожар. Повреждения, среди прочего, получили общежитие, гимназия, админздание.

«Повсюду, к сожалению, есть погибшие и пострадавшие», — написал Лысак.

Мэр Днепра Борис Филатов написал, что в городе после последней атаки пострадали 14 школ и детских садов, повреждена также городская больница и поликлиника.

«Есть значительные разрушения в частном секторе. Предварительно есть один погибший. Продолжаем собирать информацию», — добавил он.

Также был прилёт по городу Самар (бывший Новомосковск). Здесь также есть жертвы.

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