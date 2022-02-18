Необыкновенная парадная в необыкновенном одесском доме (фото)

Далеко не в каждый исторический одесский дом сегодня можно попасть: кодовые замки зачастую так надежно укрывают от глаз людских местные достопримечательности, что порой, попав туда, кажется, что совершил «открытие». Потому что открывается вдруг перед тобой нечто поразительное. Так и с парадной исторического дома на Успенской, 7…

Сегодняшний день памятника архитектуры на Успенской, 7

В прошлом году мы рассказывали об этом удивительном доме. Стоит себе монументальный красавец, красотой поражает, необычностью, а еще тем, что этот памятник архитектуры остро нуждается в реставрации: сколы, трещины, а на его крыше даже деревья проросли.

Уже и старый флагодержатель успели не так давно увести… Один след от него в виде дыры в стене остался.

Что скрывается за неприметной одесской дверью на Успенской?

А вот слева от ворот есть малозаметная дверь, тоже с цифрой «7», за которой начинается настоящее чудо: необыкновенная расписанная одесская парадная.

Одесситка Любовь Казанова на своей странице в Facebook разместила много фотографий, сделанных в этой чудо-парадной, где, кажется, каждый штрих поражает особым видением людей и животных, природы и предметов, главное – необычностью творческого подхода…

Здесь жила режиссер Кира Муратова. Роспись стен парадной (настоящая галерея!) и прочие сотворенные в ней арт-чудеса – творения рук мужа Киры Муратовой, сценариста и художника-постановщика Евгения Голубенко.

Из истории одесского дома на Успенской, 7

Сам же трехэтажный дом на Успенской, 7 сравнительно молод. Архитектурная фотобаза «Домофото» дает нам справку, что год его постройки – 1910-й. Архитектор – В.Прохаска. Стиль – ретроспективизм.

Дом охраняется государством. Охранная табличка вещает, что пред нами – доходный дом Е.П. Котляревской, занимавшейся, как и вся ее семья, мануфактурной торговлей в Одессе.

До революции в доме размещалось мужское училище Д.И. Рейзера. В первые послереволюционные годы здесь проживали члены Одесского горсовета.

На доме – две мемориальные доски: в память о докторе исторических наук Константине Добролюбском и ученого-виноградаря Сергея Мельника.

До увековечения на фасаде дома памяти жившей здесь народной артистки Украины, режиссера Киры Муратовой, ушедшей из жизни в 2018 году, видимо, еще не дошла очередь…

«Одесская жизнь» о домах-памятниках архитектуры:

Фото парадной – Facebook-страница Любови Казановой, фото фасада – автора

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