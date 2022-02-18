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Одесский дом Маврокордато засиял обновленной красотой (фото)

Одесский дом Маврокордато засиял обновленной красотой (фото)

В Одессе избавили от строительных лесов памятник архитектуры – дом Маврокордато на улице Ришельевской, 12. Реставрация исторического здания окончена. Сейчас там наводят последние штрихи, ну а мы уже можем полюбоваться результатом.

Реставрация одесского дома на Ришельевской, 12 окончена

Рецепты

Реставрация, включающая ремонт фасада и крыши памятника архитектуры, началась в 2019 году. Окончить работы должны были еще в конце 2020 года, но произошло это только сейчас.

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Дом до реставрации, 2017 год

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Дом после реставрации, 2022 год

Обновленная красота исторического здания впечатляет! Сейчас рабочие трудятся над приведением в порядок ворот дома Маврокордато. Остались и еще кое-какие «мелочи».

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История здания на Ришельевской, 12: что там делал сын основателя одесской воровской школы?

Самое время прикоснуться к истории дома. В реестре памятников архитектуры здание внесено под названием «Дом Баржанского» (год постройки: 1899-1900, архитектор Ю.М. Дмитренко).

Как сообщает Архитектурная фотобаза «Домофото», «ошибочно указан владелец Баржанский».

Данное здание строилось поначалу как доходный дом Николая Маврокордато (архитектор Ф. Гонсиоровский) в 1887 году. Позже перестраивалось (тоже как доходный дом) для Матвея Маврокордато (архитектор Ю.Дмитренко) в 1899 году.

В 1900-1913 годах здесь также размещались фотоателье, мануфактурный магазин Гальперина.

Что касается магазина Гальперина, то в 1909 году газета «Одесские новости» сообщала, что его пытались обокрасть. Правда, благодаря дворнику и спавшему в магазине артельщику кража не удалась. Один из злоумышленников скрылся, а второй был пойман.

Не могу не отметить об особом акценте, сделанном в газетной публикации того времени. Оцените и вы: пойманный злоумышленник «оказался сыном известного «мороженщика», основателя воровской школы Рувина Фрейденберга – Лейбой Фрейденбергом. Он заключен под стражу».

«Основатель воровской школы»… Звучит, однако!

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Одесса, Ришельевская, 12: и общество политкаторжан, и знаменитый «Дельфин»

В советские времена, в 1923-1935 годы, в здание размещалось правление Одесского отделения Всесоюзного общества бывших политкаторжан, здесь же находился Одесский комитет Общества ремесленного и земледельческого труда среди евреев.

А вот уже позже, в 70-е годы прошлого столетия, в здании располагалась парикмахерская. А с самого начала 80-х годов все одесситы уже прекрасно знали это здание благодаря известному в те годы рыбному магазину «Дельфин».

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Статья по теме: В Одессе на Торговой будут реставрировать дом с Гераклом-Дельфином (фото)

Фото автора, фото дома в 2017 году – Архитектурная база «Домофото»

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Мария Котова ПРОФИЛЬ

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