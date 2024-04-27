Нелегкая судьба жителя Любашевки с врожденной болезнью: мечтаю о Карпатах и выращиваю сад

Мать теряла сознание, купая малыша

Молодые родители Григорий и Нина Юрченко, которые уже имели здорового десятилетнего сына Анатолия, были шокированы внешним видом сына, который родился 15 мая 1962 года в Любашевском роддоме с диагнозом артрогрипоз — врожденная системная костная дисплазия опорно-двигательного аппарата.

Врачи советовали им сдать его в приют для детей с инвалидностью, но супруги не отказались от младенца. Хотя было очень трудно, прежде всего морально. Во время купания ребенка мать теряла сознание. Поэтому папа купал и пеленал сына самостоятельно. Родители возили Колю к медицинским «светил», однако вмешательство врачей и различные медицинские опыты были напрасными.

Где учиться, если в школу не берут?

С детства Николай проявлял сообразительность. Достигнув школьного возраста, попросился учиться. Тогда детей с физическими недостатками в учебные заведения не брали, но отец добился через областной отдел образования разрешения учиться дома.

С теплом вспоминает Николай Юрченко свою первую учительницу Ольгу Тихоновну Ковальчук, которая в течение двух лет учила его грамоте. До сих пор искренне благодарен и педагогам Раисе Дмитриенко, Виталию Бродецкому, Николаю Липскому.

Получив аттестат, Николай поступил на заочное отделение Киевского института иностранных языков. Также научился печатать на машинке. Благодаря этой профессии, тогда довольно востребованной, получил надомную работу от «Любашевского элеватора» и работал в справочном бюро узла связи.

Сто людей с инвалидностью нашли друг друга

Обделенный общением и «закрытый» в четырех стенах родительского дома, юноша создал на территории СССР службу знакомств через переписку. В течение десятилетия, став координатором в общении между людьми с инвалидностью, Юрченко помог познакомиться и создать семьи ста одиноким. Бывало, на любашевский адрес поступало 120-170 писем в день со всех уголков страны.

Именно через переписку Николай познакомился со своей суженой — Валентиной Гришиной с Днепропетровщины, которая переехала к мужу осенью 1994-го и с которой он женился и обвенчался. Николай тогда приходил в себя после смерти отца, убитого в 1989-м, и потери матери, которая умерла в январе 1994 года. Искренняя любовь к Валентине придала Николаю сил и надежды.

Жалеет, что как-то по просьбе брата осуществил переезд в Николаев. Из-за этого необдуманного шага он потерял родительский дом. Денег хватило на приобретение однокомнатной квартиры опять же в Любашевке, но жизнь в квартире не заладилась. Поэтому мужчина поменял ее на дом, правда, в ужасном состоянии. Немало средств и сил в течение многих лет ушло на обустройство жилья для комфортного проживания двух человек с инвалидностью.

Открыл магазинчик с кассетами

Николай готовит, стирает, убирает, топит плиту, занимается огородом и садом. Он занимается самообразованием, освоил курс «Практическая психология», со временем — компьютер.

В июле 2004-го Николай Юрченко начал свое дело. Оформился предпринимателем и к собственному жилью достроил небольшой магазинчик, где торговал кассетами, видеофильмами и дисками. Деньги на открытие бизнеса взял в долг.

— Лет двенадцать я работал, честно платя налоги. Как-то задумал сменить жилье — приобрести квартиру. Хотел взять кредит в банке, но в налоговой не дали справку о моей предпринимательской деятельности. Так стало горько до глубины души, что я закрыл фирму и начал работать подпольно, — поделился воспоминаниями Николай Юрченко. — Сейчас имею несколько заказов в месяц: «качаю» тысячу песен на флешку за символическую плату.

Посадил сад своей мечты

Домик Юрченко обрамляют раскидистые грецкие орехи, голубые ели, сосны, плодовые и декоративные деревья и кусты.

Самое большое дерево садовод-любитель вырастил лет двадцать назад из орешка. Большинство саженцев заказывал через интернет. В основном за садом ухаживает помощница. Сам 62-летний хозяин подрезает ветки, к которым может подтянуться, и изредка берется за тяпку, чтобы искоренить сорняк. Осенью собирает орехи и заготавливает кашку. Выручает несколько тысяч гривен с продажи — небольшое дополнение к семейному бюджету.

— Я влюблен в природу. Люблю Карпаты, но ни разу там не был, поэтому решил обустроить райский уголок у себя дома. В молодости был в Киеве и некоторых других городах. Мечтаю побывать в Европе, — поделился мужчина, — Говорят, что лучшие условия для людей с инвалидностью созданы в Германии.

К большому сожалению, жена уже год как слегла. Социальные службы обеспечивают ее гигиеническими средствами, получает посильную помощь от громады. Сам Николай физически не может ухаживать за больной, поэтому нанимает помощницу.

Общаясь с Николаем Юрченко, удивляешься его стойкости и жизнелюбию. Ведь он не пасует перед трудностями в нынешнее нелегкое для жизни и здоровых людей время.

Матеріал підготовлений завдяки фінансовій підтримці Української Асоціації Медіа Бізнесу за гроші «Німецького Фонду Маршалла з США» та «Українського Медіа Фонду»