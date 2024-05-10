Не просто слова: священник из Любашевки помогает людям преодолеть стресс

— Сейчас, когда идет война в Украине, кроме ранений и увечий, вызванных обстрелами и боевыми действиями, серьезную проблему составляет также психическое здоровье как мирного населения, так и военных, — рассказал медицинский капеллан Любашевской многопрофильной больницы, — В больнице есть кабинет для предоставления духовно-психологических консультаций — ведь и слово лечит!

Роман регулярно правит службу в храме Святого Димитрия Солунского в селе Агафиевка.

С начала войны Роман Монтецкий оказывает психологическую поддержку жителям Любашевской громады, помогая многим, в том числе и лицам с инвалидностью, восстановить ментальное здоровье. Обучает базовым навыкам общения родных и близких с воинами, которые вернулись домой из зоны боевых действий. Проводит тренинги, как перенести эмоциональные колебания и стрессы от потерь на войне родных и тому подобное.

Каждый четверг в медиацентре Любашевской библиотеки он организовывает психологические встречи.

— В форме игры, рисунков, различных упражнений мы стараемся исследовать эмоции, внутренний мир каждого, что дает возможность людям измениться. Это не лекция или семинар, это такой разговор, диалог, в котором люди получают психоэмоциональную поддержку, — пояснил священник-психолог.

При участии Романа Монтецкого любашевские врачи получили оборудование, мебель и медикаменты от многих международных меценатов и фондов. По словам отца Романа, благодаря действенному сотрудничеству Комитета здравоохранения УГКЦ Одессы и Благотворительного фонда «Каритас-Одесса УГКЦ» успешно реализуется проект «Поддержка лиц с инвалидностью на деоккупированных территориях». За помощью обратилось около двух тысяч человек, которые получили консультации. Психологи провели групповые и индивидуальные встречи с 400 участниками проекта, а более 300 человек получили гранты, на которые приобрели медицинское и реабилитационное оборудование, вещи первой необходимости, специальное питание, оплатили лечение и реабилитацию, которые не обеспечиваются государственными программами.

Прошлым летом усилиями Благотворительного фонда «Каритас» в селе Ракулово Песчанской общины был обустроен и освящен приют для пожилых людей, которые бегут от опасности войны. Шелтер рассчитан на 50 человек и предназначен для внутренне перемещенных лиц, которым за 60 лет. Проживание и питание — бесплатное. В помещении есть часовня, кухня-столовая, комнаты отдыха. Все оборудование подстроено под потребности пожилых, нуждающихся в постороннем уходе.

— Каждый из нас важен и не должен оставаться один на один с проблемами. Мы должны находить силы жить дальше, заботиться о родных и помогать ВСУ, — отметил Роман Монтецкий.

Матеріал підготовлений завдяки фінансовій підтримці Української Асоціації Медіа Бізнесу за гроші «Німецького Фонду Маршалла з США» та «Українського Медіа Фонду»