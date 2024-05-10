Не просто слова: священик з Любашівки допомагає людям подолати стрес

— Зараз, коли триває війна в Україні, окрім поранень і каліцтв, спричинених обстрілами й бойовими діями, серйозну проблему становить також психічне здоров’я як мирного населення, так і військових, — розповів медичний капелан Любашівської багатопрофільної лікарні. — У лікарні маю кабінет для надання духовно-психологічних консультацій – адже й слово лікує!

Роман регулярно править службу у храмі Святого Димитрія Солунського в селі Агафіївка.

Від початку війни Роман Монтецький надає психологічну підтримку жителям Любашівської громади, допомагаючи багатьом, зокрема й особам з інвалідністю, відновити ментальне здоров’я. Навчає базових навичок спілкування рідних та близьких з воїнами, які повернулися додому із зони бойових дій. Проводить тренінги, як перенести емоційні коливання та стреси від втрат на війні рідних тощо.

Щочетверга у медіацентрі Любашівської бібліотеки він організовує психологічні зустрічі.

— У формі гри, малюнків, різних вправ ми стараємося дослідити емоції, внутрішній світ кожного, що дає можливість людям змінитися. Це не лекція чи семінар, це така розмова, діалог, в якому люди отримують психоемоційну підтримку, — пояснив священник-психолог.

За участі Романа Монтецького любашівські лікарі отримали обладнання, меблі та медикаменти від багатьох міжнародних меценатів та фондів. За словами отця Романа, завдяки дієвій співпраці Комітету охорони здоров’я УГКЦ Одеси та Благодійного фонду «Карітас-Одеса УГКЦ» успішно реалізовується проект «Підтримка осіб з інвалідністю на деокупованих територіях». По допомогу звернулось близько двох тисяч осіб, які отримали консультації. Психологи провели групові та індивідуальні зустрічі з 400 учасниками проекту, а більше 300 осіб отримали гранти, на які придбали медичне та реабілітаційне обладнання, речі першої необхідності, спеціальне харчування, оплатили лікування та реабілітацію, які не забезпечуються державними програмами.

Минулого літа зусиллями Благодійного фонду «Карітас» у селі Ракулове Піщанської громади було облаштовано та освячено прихисток для людей похилого віку, які тікають від небезпеки війни. Шелтер розрахований на 50 людей і призначений для внутрішньо переміщених осіб, яким за 60 років. Проживання і харчування – безкоштовне. У приміщенні є каплиця, кухня-їдальня, кімнати відпочинку. Все обладнання підлаштоване під потреби літніх, які потребують стороннього догляду.

— Кожен з нас важливий і не має залишатися сам на сам із проблемами. Ми повинні знаходити сили жити далі, піклуватися про рідних та допомагати ЗСУ, — зазначив Роман Монтецький.

Матеріал підготовлений завдяки фінансовій підтримці Української Асоціації Медіа Бізнесу за гроші «Німецького Фонду Маршалла з США» та «Українського Медіа Фонду»