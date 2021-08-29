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Не бурда: «Одесская жизнь» готовит летний торт из кабачков

Не бурда: «Одесская жизнь» готовит летний торт из кабачков

Газета «Одесская жизнь» возвращается к своей традиционной рубрике «Не бурда». И в новом выпуске мы вам расскажем, как приготовить летний кабачковый торт.

Для того чтобы приготовить летний торт из кабачков, нам понадобится: куриный фарш — 400 г, кабачки— 1 кг, яйца — 3 шт., морковь — 1 шт., майонез — 150 г, помидоры — 2 шт., луковица — 2 шт., чеснок — 4 зубч., пшеничная мука — 5 ст. ложек, растительное масло, укроп, соль и перец — по вкусу.

торт кабачки

1 На крупной терке натереть кабачки и выложить в дуршлаг. По вкусу посолить, перемешать и оставить на 10-15 минут пустить сок. Пучок укропа измельчить, немного добавить в майонез, оставить для теста. НЮАНС: вместо майонеза можно использовать сметану или сливки, добавив в них смесь сушеных итальянских трав.

2 Отжать подготовленные кабачки и переложить их в глубокую миску. К ним добавить яйца, укроп и черный перец. Все перемешать, после чего частями ввести муку.

3 Растительное масло налить в сковороду и тонким слоем положить тесто. Обжарить с двух сторон до румяной корочки. Переложить готовые коржи остывать на тарелку.

4 Для начинки налить в сковороду растительное масло и положить фарш. Когда посветлеет фарш, к нему добавить рубленый лук и перемешать. НЮАНС: шеф-повара также рекомендуют использовать начинку из грибов — отлично подойдут шампиньоны, обжаренные в сметане, еще один вариант начинки — жареная куриная печень в специях.

5 Морковь очистить и натереть на крупной терке. Добавить в обжаренный фарш с луком и готовить еще десять минут. Посолить и поперчить начинку по вкусу, перемешать.

6 Пропустить через пресс чеснок и добавить в майонез с укропом, перемешать. Тонкими полукольцами нарезать помидоры.

7 Взять остывший корж из кабачков, смазать соусом, после положить фарш и сверху помидоры. Слои повторять до тех пор, пока не получится торт. Поместить готовый торт в холодильник на два часа, после подать к столу.

Ориентировочная стоимость блюда — 90 грн.

Готовила Анастасия ЕПУРЬ

Ранее мы рассказывали о том,  как приготовить три вкусных блюда из арбузов и дынь.

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