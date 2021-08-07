Вкусно с «Одееской жизнью»: три рецепта блюд с арбузом и дыней

Сезон бахчевых в разгаре. Делимся необычными рецептами блюд с арбузом и дыней. Уверяем вас, такого вы еще не ели.

Запеченный арбуз с сыром

ИНГРЕДИЕНТЫ: арбуз – 1 шт., моцарелла – 250 г, грецкие орехи – 60 г, тимьян – 3-4 веточки, соль и черный молотый перец – по вкусу.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ. Арбуз нарезать дольками не менее 1 см толщиной. Из них нарезать приблизительно 12 треугольников. Включить гриль в духовке. Выстелить противень бумагой для выпекания и разложить на ней треугольники из арбуза. Нарезать ломтиками моцареллу и разложить на арбузе. Грецкие орешки измельчить и посыпать ими треугольники. Запекать до золотисто-коричневого цвета под грилем около 6-8 минут. Тимьян ополоснуть, стряхнуть излишки воды, оборвать листья со стеблей и посыпать зеленью арбуз.

Курица с дынным соусом

ИНГРЕДИЕНТЫ: куриное филе – 500 г, яйца – 2шт., половина небольшой дыни, лук – 1 шт., кориандр – 1-2 веточки, лимон – 1 шт., жидкий мед, мука, панировочные сухари, растительное масло, соль и молотый перец – по вкусу.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ. Мясо вымыть, обсушить и нарезать тонкими ломтиками. Посолить, поперчить и сбрызнуть соком лимона. Обвалять в муке, затем во взбитых яйцах и панировочных сухарях. Обжарить с двух сторон и выложить на кухонное полотенце. Удалить из дыни семена и волокна, снять кожуру, мякоть нарезать кубиками. Очистить луковицу и измельчить. Кориандр промыть, оборвать листья и измельчить. Дыню, лук и кориандр смешать и приправить соком лимона, солью, черным перцем и медом. Соус подать вместе с мясом.

Салат из арбуза, дыни и маслин

ИНГРЕДИЕНТЫ: мякоть арбуза и дыни – 500 г, сыр «Фета» – 200 г, лук – 1 шт., маслины без косточек – 100 г, оливковое масло, бальзамический соус и сушеные итальянские травы – по вкусу.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ. Из мякоти арбуза и дыни вынуть семечки и нарезать крупными кубиками. Выложить на тарелку. Лук вымыть, очистить и порезать тонкими кольцами. Сыр нарезать кубиками и выложить сверху на арбуз и дыню, затем выложить маслины и лук. Полить оливковым маслом и бальзамическим соусом. Посыпать салат сверху травами.

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