Второй пошел: у острова Змеиный горит российский корабль

Сегодня, в пятницу, 6 мая 2022 года, в акватории Черного моря загорелся российский фрегат, находившийся вблизи острова Змеиного.

Как пишет «Думская», на борту фрегата проекта 11356Р типа «Буревестник» произошел взрыв с последующим горением. Предварительно, корабль был поражен украинской ПКР «Нептун».

Также сообщается, что над этим районом сейчас кружит вражеская авиация, на помощь кораблю вышли спасательные суда из оккупированного Крыма.

Отметим, информация о взрыве на корабле появилась в соцсетях еще вчера вечером. Речь якобы идет о корабле «Адмирал Макаров».

Официальных комментариев по поводу данного инцидента пока нет.

Напомним, вечером 13 апреля 2022 гола ракетный крейсер российских оккупантов «Москва» был поражен двумя противокорабельными украинскими ракетами «Нептун». После этого на судне возник пожар, а 14 апреля оно затонуло.

Фото: Думская