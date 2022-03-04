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И в тельняшке, и с ружьем: одесситка создает образы удивительных котов-освободителей (фото)

И в тельняшке, и с ружьем: одесситка создает образы удивительных котов-освободителей (фото)

Одесский кот в тельняшке держит в руках бутылку с зажигательной смесью. Харьковский кот с оружием в руках опален огнем, но не сдается… Символичная коллекция рисунков котов-освободителей, созданная талантливой одесситкой Юлией Подмогиной, пополняется.

Рецепты

Первым на просторах Facebook я увидела одесского кота. Потом его же – уже на многих страничках в соцсетях. В эти страшные дни люди стали делиться рисунком боевого одесского котика, словно талисманом. Некоторые даже поставили его в качестве обложки на своих страницах в Facebook.

А потом появились и другие символические коты-освободители. Страшные страницы войны словно сами собой подносили новые образы, вселяя и надежду, и улыбку, и слезы…

Корреспондент «Одесской жизни» связалась с автором этих необычных (что у нас теперь «обычно»?) кошачьих творений – Юлией Подмогиной (Julia Рod).

Юлия – не только художник и иллюстратор, но и диджитал-дизайнер, в прошлом – журналист.

Юля рассказывает, что поехала в отпуск в Мексику, уже собиралась возвращаться в Одессу, а тут – война.

– Не могла поверить в происходящее, в Одессе остались мои родные и друзья, а я – тут, в Мексике, и ничем не могу помочь. Первые дни я только читала новости и плакала. Мой парень буквально заставил меня хоть на время отключить телефон и сесть рисовать. И я просто рисовала на бумаге то, что чувствовала. Так и появилась мысль, что даже находясь далеко, я могу как-то помочь тем, кто нуждается в поддержке. Потом взяла планшет, и уже на нем родилась серия Ukrainian warrior cats. Эта серия стала терапией для меня. И, как оказалось, частичкой радости для других. Я теперь каждый день получаю сообщения со всего мира с благодарностью за этих котиков. А наши соотечественники за рубежом делают принты на майках, печатают плакаты, присылают помощь, в том числе и для пострадавших животных в Украине,

– сообщила мне Юля в ходе нашей переписки…

Ну а пока вы читаете этот материал, вполне вероятно, что на свет появился новый украинский очень необычный котик, созданный Юлией. Загляните на ее страничку в Инстаграм.

Фото – Facebook-страница Юлии Подмогиной

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Мария Котова ПРОФИЛЬ

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