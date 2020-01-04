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Новости Одессы и Одесской области

Народная медицина: чем полезна тыква

Народная медицина: чем полезна тыква

С давних времен в народной медицине тыкву широко использовали для лечения почек, печени, при болезнях сердца и нарушениях функций кишечника. Мякоть и сок тыквы – хорошее мочегонное, желчегонное и слабительное средство.

Употребление мякоти тыквы (сырой по 0,5 кг, вареной или печеной – 1,5-2 кг в день) рекомендуется для лечения хронических запоров, помогает при болезнях сердца, сопровождаемых отеками, подагре, хронических формах пиелонефрита и холецистита, колитах и энтероколитах в стадии нерезкого обострения. Тыква усиливает выделение солей натрия из организма, что способствует выведению разнообразных шлаков. 

Также свежей мякотью тыквы смазывают участки кожи, пораженные ожогами, сыпями, экземами и прыщами.

Отвар плодоножки тыквы поможет наладить обмен веществ. Его рекомендуют также как сосудорасширяющее средство при отеках и заболеваниях почек.

Тыквенный сок или отвар тыквы с медом, если его выпить перед сном, успокаивает центральную нервную систему и улучшает сон.

При холецистите и проблемах с печенью готовят следующее лекарство. С тыквы срезают  верхушку и удаляют семена. Затем заполняют овощ медом и накрывают срезанной верхушкой (края залепить тестом). Тыкву ставят на 9 дней в темное место. Принимают целебное средство по столовой ложке трижды в день.

В народе сок из тыквы называли эликсиром молодости. Считалось, что если мужчина станет ежедневно выпивать примерно треть стакана сока или съедать столько же тыквенного пюре (для улучшения вкуса рекомендовали добавлять в него яблоко), то долго будет ощущать себя сильным. А женщине, употребляющей этот чудо-овощ, не нужно будет посещать косметолога.

Перед применением рецептов обязательно проконсультируйтесь с врачом!

По материалам книги Натальи Земной «Зеленая планета»

Фото: kpcdn.net

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