Новости Одессы и Одесской области

На сколько вырастут военные пенсии с 1 марта?

На сколько вырастут военные пенсии с 1 марта?

С 1 марта 2024 года традиционно проводится ежегодная индексация пенсий. Начиная с прошлого года, пенсии военных также подлежат индексации на общих основаниях.

По предварительным расчетам чиновников, ориентировочный уровень индексации составит 13%. Окончательное решение об увеличении пенсий и порядке проведения мартовской индексации должен принять Кабинет Министров.

Если решение будет принято, то все военные пенсии будут увеличены примерно на 13%. Речь идет об основном размере пенсии без надбавок. На соответствующий процент должны быть увеличены минимальные пенсии по инвалидности.

Сегодня минимальная пенсия по инвалидности для военнослужащих составляет:

  • I группа инвалидности – 5512,19 грн;
  • ІІ группа – 5262,01 грн;
  • ІІІ группа – 5010,64 грн.

Следовательно, в марте эти размеры должны вырасти примерно на 651-716 гривен. В зависимости от звания, должности, группы инвалидности и ее причин, эти размеры могут быть выше еще на 10-30%.

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Сергей Коробкин, независимый консультант ИА "Центр медиа"
Сергей Коробкин ПРОФИЛЬ

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