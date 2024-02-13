На сколько вырастут военные пенсии с 1 марта?

По предварительным расчетам чиновников, ориентировочный уровень индексации составит 13%. Окончательное решение об увеличении пенсий и порядке проведения мартовской индексации должен принять Кабинет Министров.

Если решение будет принято, то все военные пенсии будут увеличены примерно на 13%. Речь идет об основном размере пенсии без надбавок. На соответствующий процент должны быть увеличены минимальные пенсии по инвалидности.

Сегодня минимальная пенсия по инвалидности для военнослужащих составляет:

I группа инвалидности – 5512,19 грн;

ІІ группа – 5262,01 грн;

ІІІ группа – 5010,64 грн.

Следовательно, в марте эти размеры должны вырасти примерно на 651-716 гривен. В зависимости от звания, должности, группы инвалидности и ее причин, эти размеры могут быть выше еще на 10-30%.

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