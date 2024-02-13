На сколько вырастут военные пенсии с 1 марта?

С 1 марта 2024 года традиционно проводится ежегодная индексация пенсий. Начиная с прошлого года, пенсии военных также подлежат индексации на общих основаниях.
По предварительным расчетам чиновников, ориентировочный уровень индексации составит 13%. Окончательное решение об увеличении пенсий и порядке проведения мартовской индексации должен принять Кабинет Министров.
Если решение будет принято, то все военные пенсии будут увеличены примерно на 13%. Речь идет об основном размере пенсии без надбавок. На соответствующий процент должны быть увеличены минимальные пенсии по инвалидности.
Сегодня минимальная пенсия по инвалидности для военнослужащих составляет:
- I группа инвалидности – 5512,19 грн;
- ІІ группа – 5262,01 грн;
- ІІІ группа – 5010,64 грн.
Следовательно, в марте эти размеры должны вырасти примерно на 651-716 гривен. В зависимости от звания, должности, группы инвалидности и ее причин, эти размеры могут быть выше еще на 10-30%.
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