Во-первых , индексация не коснется пенсионеров, которые получают более 23 610 гривен. Для них действуют ограничения, а некоторые спецпенсии с 1 января даже уменьшили (по крайней мере, на период военного положения).

, индексация не коснется пенсионеров, которые получают более 23 610 гривен. Для них действуют ограничения, а некоторые спецпенсии с 1 января даже уменьшили (по крайней мере, на период военного положения). Во-вторых, не повысят пенсии, назначенные после 1 января 2025 года, поскольку они уже рассчитаны по актуальным зарплатным показателям. Также в последние годы практически не индексировали пенсии, назначенные менее трех лет назад. Тем, кому пенсию назначили недавно, могут установить лишь небольшую доплату – 100 гривен.

По предварительным данным, с 1 марта пенсии могут увеличить на 11,53%. Однако точный процент индексации определит Кабмин. В прошлые годы минимальное повышение составляло 100 гривен, а максимальное – 1500 гривен. Скорее всего, в этом году порядок будет похожим.

Напомним, индексируется только основной размер пенсии, добавки индексации не подлежат. То есть процент повышения будет меньше.

Когда увеличат маленькие пенсии?

В июле 2025 года планируется провести реформу пенсионной системы. Проект реформы уже обнародован и находится на стадии обсуждения. Если его примут, то формула расчета пенсии изменится.

Пенсия по возрасту будет состоять из двух частей:

базовой – будет для всех одинаковой и составит 30% от минимальной зарплаты;

– будет для всех одинаковой и составит 30% от минимальной зарплаты; страховой – будет зависеть от количества пенсионных баллов, которые человек накопил в течение трудовой деятельности.

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Для тех, кто уже на пенсии, их коэффициенты стажа и зарплаты также переведут в баллы. Стоимость балла будет привязана к средней зарплате по стране и ежегодно изменяться. Ожидается, что с введением балльной системы маленькие пенсии у тех, кто давно вышел на пенсию, будут увеличены.

В то же время часть надбавок к пенсии может исчезнуть, но их компенсируют за счет других показателей. Авторы законопроекта прогнозируют, что с его принятием повышение пенсий уже с 1 июля смогут ощутить 80% пенсионеров.

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