Медреформа набирает обороты. Но несмотря на то, что изменения идут довольно давно, не все знают о своих законных правах. Одесский областной центр общественного здоровья в этой связи напоминает, что все украинцы, которые заключили декларации с семейными врачами или педиатрами, имеют право на бесплатные лабораторные исследования и быстрые тесты.

Итак, в бесплатный перечень входят:

общий анализ крови с лейкоцитарной формулой;

общий анализ мочи;

глюкоза крови;

общий холестерин;

быстрый тест на беременность;

быстрый тест на тропонин;

быстрый тест на ВИЧ;

быстрый тест на вирусные гепатиты.

Сделать перечисленные анализы можно по направлению от семейного врача. А в случае необходимости проведения быстрых тестов на вирусы, беременность, глюкозу крови и тропонин их можно пройти или непосредственно на приеме у врача, или в манипуляционном кабинете учреждения. Каждое учреждение этот процесс организует по-своему.

Семейный доктор может выписать направление на анализ в лабораторию или к поставщику этой услуги, с которым медучреждение имеет соответствующий договор о сотрудничестве. Это может быть лаборатория как коммунального, так и частного типа.

Кроме того, пациент не должен дополнительно приносить или оплачивать любые расходные материалы. Наличие вакуумной пробирки (вакутайнер) для анализа крови, перчаток, спиртовых салфеток, ваты, спирта, шприцов, контейнеров для сбора мочи обеспечивает заведение первичной медицинской помощи.

Если врач считает целесообразным проведение этих лабораторных исследований, надо спросить у него, где можно получить контейнер для сбора мочи – у него на приеме, в кабинете забора анализов или в лаборатории.

В Одесском областном центре общественного здоровья убедительно просят не пренебрегать возможностями, которые предоставляет Программа медицинских гарантий, и обращаться по базовым исследованиям раз в год при условии отсутствия жалоб (при наличии жалоб – по необходимости).

Если от пациента требуют деньги за проведение исследований, он может оставить жалобу в контакт- центре Нацслужбы здоровья по короткому номеру 16-77.

Фото: clutch.net.ua

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