Коронавирус несколько отодвинул на второй план другие опасные заболевания. Но они не дремлют и продолжают атаковать человечество. Поэтому врачи и волонтеры напоминают, что необходимо обследоваться на так называемые «социальные болезни», особенно тем, кто находится в группе риска. Пройти тест на ВИЧ и узнать, нет ли у вас вируса гепатита В или С, можно анонимно и бесплатно в любой будний день в рабочее время.