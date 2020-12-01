Коронавирус несколько отодвинул на второй план другие опасные заболевания. Но они не дремлют и продолжают атаковать человечество. Поэтому врачи и волонтеры напоминают, что необходимо обследоваться на так называемые «социальные болезни», особенно тем, кто находится в группе риска. Пройти тест на ВИЧ и узнать, нет ли у вас вируса гепатита В или С, можно анонимно и бесплатно в любой будний день в рабочее время.
В Одессе можно бесплатно пройти тестирование на ВИЧ по таким адресам:
- городской Центр профилактики и борьбы с ВИЧ-инфекцией/СПИДом (ул. Мечникова, 132/7);
- Одесский областной лабораторный центр (Старосенная площадь, 33);
- областные СПИД-центры (ул. Ак. Заболотного, 26/32; ул. Б. Арнаутская, 44; ул. С. Ядова, 4);
- Одесский областной центр социально значимых заболеваний (ул. Леонтовича, 11, 9/1);
- Одесский городской противотуберкулезный диспансер (ул. Преображенская, 37).
Также установить ВИЧ-статус можно в кабинетах «Доверия»:
- ул. Болгарская, 38, поликлиника №1, 1-й этаж, каб. №117;
- ул. Левитана, 62, поликлиника №20, 1-й этаж, каб. №102;
- ул. Малиновского, 61, поликлиника №19, 1-й этаж, каб. №13;
- ул. Черноморского Казачества, 105, 1-й этаж;
- ул. Фонтанская дорога, 110, городская больница №8, 1-й этаж, каб. №5.
В консультативных центрах БФ «Дорога к дому» тоже можно бесплатно пройти тестирование на ВИЧ:
- ул. Колонтаевская, 46;
- ул. Приморская, 29;
- ул. Ак. Королева, 31а.
Кроме того, адрес ближайшего пункта сдачи анализа на ВИЧ можно узнать у своего семейного врача.
Все вопросы по ВИЧ/СПИДу задавайте по телефонам горячих линий: 0-800-500-45 (национальная) и (048) 700-40-50 (одесская).
Фото: odessa.net.ua