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Где в Одессе можно бесплатно пройти тест на ВИЧ?

Где в Одессе можно бесплатно пройти тест на ВИЧ?

Коронавирус несколько отодвинул на второй план другие опасные заболевания. Но они не дремлют и продолжают атаковать человечество. Поэтому врачи и волонтеры напоминают, что необходимо обследоваться на так называемые «социальные болезни», особенно тем, кто находится в группе риска. Пройти тест на ВИЧ и узнать, нет ли у вас вируса гепатита В или С, можно анонимно и бесплатно в любой будний день в рабочее время.

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В Одессе можно бесплатно пройти тестирование на ВИЧ по таким адресам:

  • городской Центр профилактики и борьбы с ВИЧ-инфекцией/СПИДом (ул. Мечникова, 132/7);
  • Одесский областной лабораторный центр (Старосенная площадь, 33);
  • областные СПИД-центры (ул. Ак. Заболотного, 26/32; ул. Б. Арнаутская, 44; ул. С. Ядова, 4);
  • Одесский областной центр социально значимых заболеваний (ул. Леонтовича, 11, 9/1);
  • Одесский городской противотуберкулезный диспансер (ул. Преображенская, 37).

Также установить ВИЧ-статус можно в кабинетах «Доверия»:

  • ул. Болгарская, 38, поликлиника №1, 1-й этаж, каб. №117;
  • ул. Левитана, 62, поликлиника №20, 1-й этаж, каб. №102;
  • ул. Малиновского, 61, поликлиника №19, 1-й этаж, каб. №13;
  • ул. Черноморского Казачества, 105, 1-й этаж;
  • ул. Фонтанская дорога, 110, городская больница №8, 1-й этаж, каб. №5.

В консультативных центрах БФ «Дорога к дому» тоже можно бесплатно пройти тестирование на ВИЧ:

  • ул. Колонтаевская, 46;
  • ул. Приморская, 29;
  • ул. Ак. Королева, 31а.

Кроме того, адрес ближайшего пункта сдачи анализа на ВИЧ можно узнать у своего семейного врача.

Все вопросы по ВИЧ/СПИДу задавайте по телефонам горячих линий: 0-800-500-45 (национальная) и (048) 700-40-50 (одесская).

Фото: odessa.net.ua

Марина Анимуцкая
Марина Анимуцкая ПРОФИЛЬ

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