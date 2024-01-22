На Дерибасівській демонтують головну ялинку. Де ще не закінчились новорічні свята?

Комунальники демонтують головну ялинку на Дерибасівській, яка засяяла шостого грудня минулого року, у День Святого Миколая.

Так, прощатися з головними ялинками завжди трохи сумно. Декілька людей стоять, дивляться на процес, навіть знімають, про сум з цього приводу почула не раз…

До речі, у минулому (теж воєнному) році ми прощались з ялинкою на Дерибасівській 21 січня. Тоді героїня зимових свят на головній вулиці міста радувала нас лише понад три тижні, бо її відкривали пізніше, наприкінці грудня. Цього разу вона простояла значно більше…

Але якщо вам таки дуже сумно з приводу, що міська ялинка покидає нас, зазирніть у Міській сад. Це ж зовсім поруч! Там, у Літньому театрі, свято продовжується! І прикрашений він так, що ваші очі порадіють.

Світлове шоу платне, але ж це ввечері. Серед дня ви можете відвідати його безплатно, та знов зануритися в справжню святкову казку!..