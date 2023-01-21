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Одесситы попрощались с главной городской елкой на Дерибасовской

Одесситы попрощались с главной городской елкой на Дерибасовской

Отновогодились… Прощаться с главными елками года всегда немного печально. А в этом, военном, — особенно. Главная елка города на Дерибасовской была демонтирована. Праздники окончились. Да и праздники в этом году — сами понимаете какие. И все же немного жаль.

Ее ведь вообще могли не устанавливать, даже спорили по этому поводу. Потом все же решили: елке быть! Происходило это спешным порядком, на не совсем обычном месте Дерибасовской.

Да и сама зеленая красотка была не совсем обычной, она перебралась на главную улицу Одессы со своего места на Думской площади.

Елка была украшена в украинских национальных тонах, ее торжественно открыли, что вызвало восторг не только у детей, но и у взрослых.

И вот сотрудники КП «Горсвет» сразу после Крещения решили елку убрать. Героиня зимних праздников на Дерибасовской порадовала нас всего чуть больше трех недель. И за то спасибо…

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Фото Марии Котовой

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Мария Котова ПРОФИЛЬ

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