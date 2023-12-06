Новости Одессы и Одесской области

На Дерибасовской засияла волшебными огоньками большая елка (фоторепортаж)

На Дерибасовской засияла волшебными огоньками большая елка (фоторепортаж)

Ради нашей Победы!.. Ради счастливой жизни украинцев!.. Ради тех, кто защищает нашу землю!..

Можно было вызвать другие наши мечты и желания, когда елка на Дерибасовской в Одессе сияла с волшебными огнями в День святого Николая.

Главная елка. Котова

Но мудрый святой Николай говорил о главном, и все, кто собрался на главной улице города сегодня вечером, аплодировали каждому его слову. Потому что главная мечта у нас действительно одна-единственная…

Как дети и взрослые ожидали святого Николая! А еще очень ждали, когда он позволить засиять волшебным огонькам на елке под звуки живого оркестра.

Главная елка. Котова
Главная елка. Котова
Главная елка. Котова

И вот засияла огнями недавно смонтированная елка на Дерибасовской — так же, как и год тому назад: на том же месте, с той же мечтой о Победе и надеждой на все самое лучшее.

И казалось, что не только дети, но и взрослые уверены, что огоньки на елке — в самом деле волшебные. Ведь сегодня — День святого Николая!..

Главная елка. Котова
Главная елка. Котова
Главная елка. Котова

Засияла елка огоньками-лентами в цветах украинского флага, а еще — огоньками-орнаментами, а еще — нашей горячей верой и надеждой на Победу!..

Фото: Мария Котова

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