На Дерибасовской засияла волшебными огоньками большая елка (фоторепортаж)

Можно было вызвать другие наши мечты и желания, когда елка на Дерибасовской в Одессе сияла с волшебными огнями в День святого Николая.

Но мудрый святой Николай говорил о главном, и все, кто собрался на главной улице города сегодня вечером, аплодировали каждому его слову. Потому что главная мечта у нас действительно одна-единственная…

Как дети и взрослые ожидали святого Николая! А еще очень ждали, когда он позволить засиять волшебным огонькам на елке под звуки живого оркестра.

И вот засияла огнями недавно смонтированная елка на Дерибасовской — так же, как и год тому назад: на том же месте, с той же мечтой о Победе и надеждой на все самое лучшее.

И казалось, что не только дети, но и взрослые уверены, что огоньки на елке — в самом деле волшебные. Ведь сегодня — День святого Николая!..

Засияла елка огоньками-лентами в цветах украинского флага, а еще — огоньками-орнаментами, а еще — нашей горячей верой и надеждой на Победу!..

Фото: Мария Котова